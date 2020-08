Peste 50.000 de adulti cu dizabilitati vor beneficia in continuare de sprijinul financiar de 500 de lei

"Banii alocati pensionarilor si persoanelor cu dizabilitati nu sunt "pomeni", asa cum cinic si inuman a afirmat in mod repetat un politician "de tip nou". Ma voi bate pentru ca cei peste 50.000 de adulti cu dizabilitati din Capitala sa primeasca in continuare sprijinul financiar de 500 de lei, de la Primaria Capitalei, prin DGASMB, care se acorda deja de 2 ani, in plus fata de alocatia de la Guvern. Si-asa viata acestor oameni este mai grea decat a celor care sunt sanatosi. Avem datoria morala sa-i respectam si sa-i sustinem!", a afirmat primarul general, Gabriela Firea , conform unui comunicat de presa transmis de Primaria Bucuresti.Sprijinul financiar este acordat incepand din anul 2017 si vizeaza integrarea sociala a acestor persoane.Conform PMB, platile din ultima luna pentru aceste stimulente se situeaza la aproximativ 7 milioane de euro."Unul dintre motivele pentru care Primarul General, Gabriela Firea, a initiat acest tip de sprijin este acela ca adultii cu dizabilitati au nevoie de protectie sociala adecvata, pentru a putea beneficia de o imbunatatire continua a calitatii vietii lor. Implementarea unor astfel de masuri contribuie la reducerea saraciei si a izolarii sociale pentru aceste categorii de bucuresteni", mai scrie in comunicatul Primariei.Primaria Municipiului Bucuresti a anuntat, vineri, printr-un comunicat de presa, ca a fost informata, prin adresa nr. 45847/07.08.2020 a Trezoreriei Municipiului Bucuresti, despre depunerea dosarului de executare nr. 202/EP/2018. "In acest moment, conturile Primariei Capitalei sunt blocate", a afirmat Gabriela Firea."Primaria Municipiului Bucuresti a fost informata astazi, 07 august, prin adresa nr. 45847/07.08.2020 a Trezoreriei Municipiului Bucuresti, despre depunerea dosarului de executare nr. 202/EP/2018 emis de BEJ Peticaru Eduard, debitor Municipiul Bucuresti prin Primar General, creditor fiind Constanda Costica, Constanda Maria", anuntat, vineri, Primaria Caputalei, printr-un comunicat de presa.Primarul general a precizat ca institutia are conturile blocate."In acest moment, conturile Primariei Capitalei sunt blocate, iar proiecte de importanta majora pentru dezvoltarea Bucurestiului sunt puse in pericol. Ma refer aici la obiective de investitii precum Spitalul Metropolitan, Pasajul Ciurel, Pasajul Doamna Ghica sau Prelungirea Ghencea. Este o situatie dificila pentru Bucuresti, trebuie sa punem in aplicare o sentinta definitiva si irevocabila a instantei, pronuntata in anul 2019, dupa procese care au durat 20 de ani. Sunt decizii pe care nu le-am luat noi, dar pentru care trebuie sa platim", a declarat Firea, citata in comunicatul de presa.