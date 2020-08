Peste 70 de delfini au esuat in 2020 pe litoralul romanesc. ONG: "Numarul cazurilor a crescut fata de anul trecut"

ONG Mare Nostrum a transmis, printr-un comunicat de presa, ca numarul cazurilor de esuari a crescut in aceasta perioada."De la inceputul lunii si pana acum, au fost inregistrate 21 cazuri si 74 de la inceputul acestui an. Anul trecut, in aceasta perioada, au fost raportate la numarul de urgenta delfini doar patru cazuri", a anuntat Mare Nostrum.Coordonatorul departamentului Conservarea Biodiversitatii din cadrul ONG Mare Nostrum, Marian Paiu, face un apel la constanteni si turisti sa semnaleze cand vad delfini esuati."Facem un apel, pe aceasta cale, catre toti constantenii si turistii, de a ne semnala in continuare atunci cand vad delfini esuati, pentru a ne ajuta atat pe noi, cat si delfinii si marsuinii din Marea Neagra. In aceasta perioada, lucram la stabilirea unui numar total al delfinilor din Marea Neagra, un proces laborios pe care speram sa il incheiem curand. Am coroborat datele inregistrate in cadrul monitorizarilor aeriene CENOBS, precum si cele deja existente, iar momentul in care vom avea cifrele va fi cu adevarat un moment istoric, pentru ca niciodata, in istoria recenta, nu a mai fost derulata o astfel de campanie bazinala", a afirmat Marian Paiu.O situatie similara a fost inregistrata in 2012, cand 177 de delfini si marsuini au esuat pe plajele romanesti.