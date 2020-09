Peste 70 de persoane, cercetate in 112 dosare penale deschise de politisti in urma unor controale pentru protejarea padurilor, in ultima saptamana

Politia Romana a transmis, sambata, ca, in perioada 11-17 septembrie, politistii au desfasurat 752 de controale pentru verificarea provenientei, prelucrarii, depozitarii si valorificarii lemnului, precum si pentru verificarea legalitatii transportului materialului lemnos.Astfel, au fost verificate 237 de obiective cum sunt exploatari forestiere, instalatii de debitat, depozite, targuri, piete, oboare si ocoale silvice."Pentru neregulile constatate in domeniul silvic, au fost inregistrate 112 dosare penale, in care sunt cercetate 71 de persoane, si au fost aplicate 172 de sanctiuni contraventionale la Legea 171/2010 - Legea contraventiilor silvice, in valoare de 416.500 de lei", a precizat IGPR.Ca masuri complementare, au fost confiscati 983 de metri cubi de lemn fara documente legale.De asemenea, in aceasta saptamana, politistii au intervenit la 8 apeluri 112 privind transporturi de material lemnos, dintre care doua au fost confirmate ca fiind ilegale.