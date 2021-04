Autoritatile au confiscat jumatate de tona de peste in urma controalelor in pietele din Capitala

El a precizat ca, sambata dimineata, au fost confiscate, doar in Piata Obor, 150 de kilograme de peste "Actionam in aceasta perioada, fiind vorba si de sarbatorile de Florii, cand se achizitioneaza foarte multe produse din peste. Suntem in principalele piete si in principalele centre comerciale unde sa comercializeaza astfel de produse. In prezent, in Piata Obor, unde colegii mei au gasit la aceasta ora mai multe nereguli la niste societati comerciale, au fost confiscate aproximativ 150 de kilograme de peste doar din aceasta locatie.In ultimele trei zile, Politia Capitalei a desfasurat astfel de controale privind transportul, depozitarea si comercializarea produselor agroalimentare, in special cele din peste, fiind confiscate pana la acest moment aproximativ jumatate de tona de produse din peste si peste. De asemenea, au fost aplicate amenzi de 94.000 de lei operatorilor economici care incalcau prevederile legale", a afirmat Romanescu intr-o declaratie de presa sustinuta la Piata Obor.El a adaugat ca au mai fost confiscate circa 800 de kilograme de produse de origine non-animala si aproximativ 160 de kilograme de produse de origine animala.