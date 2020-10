Peste trei cazurilor de COVID la mia de locuitori in Pojorata. Activitatea HoReCa se suspenda si scoala trece la scenariul rosu

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Potrivit Prefecturii Suceava, CJSU a dispus, miercuri, suspendarea, in Pojorata, a tuturor activitatilor cu publicul a operatorilor economici de tip HoReCa ce desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si non-alcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, respectiv a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc, in interiorul cladirilor, pana la scaderea incidentei sub pragul de 1,5/1000 locuitori.Totodata, toate manifestarile si activitatile cu public desfasurate in aer liber, permise de legislatia incidenta in domeniul prevenirii si combaterii pandemiei de COVID-19, se vor organiza si desfasura cu obligativitatea purtarii mijloacelor individuale de protectie si respectarea stricta a masurilor de prevenire a raspandirii riscului epidemiologic, cu precadere a celor de distantare fizica, pana la scaderea incidentei sub pragul de 1,5/1000 locuitori.De asemenea, s-a dispus ca Scoala Gimnaziala Pojorata sa treaca la scenariul rosu de functionare, incepand cu data de 7 octombrie.Se va aduce de indata la cunostinta parohiilor de pe raza administrativ-teritoriala de competenta despre permiterea organizarii sarbatorilor religioase numai cu participarea persoanelor care au domiciliul/resedinta in localitatea unde se desfasoara activitatea, fara participarea persoanelor/pelerinilor din alte localitati.Totodata, comitetele locale pentru situatii de urgenta din Balcauti, Calafindesti, Fantana Mare, Fratautii Vechi, Fundu Moldovei, Granicesti, Ipotesti, Pojorata, Siret, Scheia si Todiresti se vor intruni de urgenta in cadrul unor sedinte extraordinare si vor propune, adopta si inainta catre CJSU, pana cel tarziu vineri, 9 octombrie, ora 9,00, hotarari/propuneri privind masurile suplimentare pentru diminuarea impactului riscului generat de pandemia de COVID-19, particularizate pentru fiecare UAT in parte.