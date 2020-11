Petitie pentru redeschiderea scolilor din Timisoara: Activitatea online nu este o activitate care este spre binele copiilor

In Timisoara, peste 40.000 de elevi si prescolari invata online in aceasta perioada."Consideram ca este o masura foarte necesara, pentru ca nu are neaparat o baza legala si este cel mai bine pentru copii ca sa vina in continuare la gradinita si la scoala. Activitatea online nu este o activitate care este spre binele copiilor, in special cei mici, de gradinita, care necesita o mult mai mare atentie directa asupra lor", explica Lucian Motos, reprezentant al Asociatiei Scolilor Particulare.Potrivit unui raport al OMS, din octombrie, copiii si adolescentii reprezinta 8% din totalul cazurilor de coronavirus , iar absenta scolara afecteaza echitatea, educatia, sanatatea si dezvoltarea copilului.