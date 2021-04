Petrecere cu 64 de persoane, organizata intr-un club din Bucuresti. Amenzi de zeci de mii de lei date de politisti

Politia Capitalei a fost sesizata, in jurul orei 00.05, prin apel la 112, cu privire la faptul ca intr-un club din Sectorul 1 se desfasoara o petrecere privata la care participa mai multe persoane. La fata locului au sosit politisti de la sectiile 1, 3 si 4 care au legitimat si sanctionat contraventional 64 de persoane, valoarea totala a amenzilor fiind de 64.000 de lei.De asemenea, administratorul clubului a fost sanctionat cu amenda in valoare de 15.000 de lei, informeaza un comunicat al Directiei Generale a Politiei Municipiului Bucuresti, transmis duminica AGERPRES.O alta petrecere a fost intrerupta de politistii bucuresteni, sambata, in jurul orei 15.30.Politistii Sectiei 19 au descoperit la o adresa din Sectorul 5 ca are loc aniversarea unui barbat unde sunt invitate mai multe persoane.Au fost legitimate 23 de persoane, care ulterior au fost sanctionate contraventional cu amenzi in valoare de 36.000 lei, arata sursa citata.Toate sanctiunile au fost aplicate pentru incalcarea legislatiei privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.