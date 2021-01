Petrecere la un restaurant din Constanta, sparta de politisti. Organizatorii au primit amenzi simbolice

Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean ( IPJ ) Constanta, politisti ai Sectiei 3 s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca mai multe persoane participa la o petrecere organizata in cadrul unui restaurant din municipiul Constanta.Pe langa administratorul restaurantului, a fost amendat si organizatorul evenimentului privat."Avand in vedere normele legale in vigoare privind starea de alerta, operatorul economic a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 2.000 de lei, conform Legii 55/2020, iar organizatorul evenimentului privat, fiind vorba despre un barbat, de 48 de ani, a fost sanctionat cu amenda in valoare de 2.000 de lei, pentru tulburarea ordinii si linistii publice, conform Legii 61/1991", a informat IPJ Constanta.