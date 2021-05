Petrecere nocturna, sparta de politie, la Arad. Participantii au fugit cand i-au vazut pe oamenii legii

Apelul a fost primit dupa ora 1,00, iar echipaje de politisti locali din municipiul Arad au mers pentru a verifica situatia, pentru ca in local nu s-ar fi respectat normele legale referitoare la prevenirea si combaterea pandemiei de COVID-19."Mai mult de 30 de petrecareti au abandonat muzica si bauturile si au parasit in graba locatia, lasandu-i in urma lor pe administratorul societatii comerciale si inca doua persoane aflate in spatele tejghelei pentru servirea bauturilor despre care reprezentantul unitatii a afirmat ca nu sunt angajatii firmei", a informat, vineri dimineata, Politia Locala Arad, aflata in subordinea municipalitatii.Administratorul societatii comerciale a fost sanctionat cu o amenda de 5.000 lei "pentru incalcarea reglementarilor privind interzicerea desfasurarii de reuniuni cu prilejul unor sarbatori, aniversari, petreceri in spatii inchise si/sau deschise, publice si/sau private".