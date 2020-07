Piata auto din Romania a scazut in primul semestru cu aproape 32% fata de aceeasi perioada din 2019

Astfel, dupa sase luni din 2020 se inregistreaza o scadere generala a pietei auto de 31,8%, comparativ cu perioada similara din 2019. In ceea ce priveste achizitiile de autoturisme noi din Uniunea Europeana, este relevanta situatia din tarile Europei de Vest care, dupa primele sase luni din 2020, inregistreaza, pe ansamblu, o evolutie generala negativa (-40,2%), comparativ cu aceeasi perioada din 2019, dupa o scadere in luna iunie de 24,8%, in revenire, insa, fata de scaderea de 57,3% inregistrata in luna aprilie.Topul general pe marci (autoturisme + autovehicule comerciale), in primul semestru al anului, este condus de Dacia , cu 15.768 unitati, urmata de Volkswagen , cu 4.679 unitati, Renault (4.521), Ford (3.953), Skoda (3.877) si Hyundai (3.494). La autoturisme s-a consemnat o scadere a vanzarilor de 30,7%, in primele sase luni fata de aceeasi perioada don 2019, in timp ce la nivelul lunii iunie diminuarea a fost de 27,5% fata de iunie 2019.La finalul primelor sase luni din 2020, topul pe marci este condus de Dacia, cu 14.574 unitati si cota de piata 29,8%), urmata de catre Volkswagen (3.915 unitati, cota de piata 8%), Skoda (3.877 unitati, cota de piata 7,9%), Renault (3.659 unitati, cota de piata 7,5%) si Hyundai (3.494 unitati, cota de piata 7,1%).Pe modele, cu cele 6.195 unitati vandute, Dacia Logan ramane cel mai bine comercializat dupa sase luni, in scadere cu 47,3%, urmat de Dacia Duster - cu 3.789 de unitati (-21,3%), Dacia Sandero - 3.406 unitati (-2,5%), Renault Clio - cu 1.553 unitati (-44,7%) si Skoda Octavia - cu 1.529 unitati (-33,7%).In functie de tipul de combustibil al achizitiilor de autoturisme, in luna iunie 2020, ponderea autoturismelor diesel continua sa scada, ajungand la o cota de piata de 22,7%, mult mai mica decat cea inregistrata in lunile anterioare (in aprilie, 43%, iar in mai 27,7%). Cu toate acestea, pe ansamblul perioadei, autoturismele diesel inregistreaza o crestere a cotei de piata in 2020, respectiv 29%, comparativ cu 28,4% cat se inregistra in 2019.Pe ansamblul primelor sase luni ale anului in curs, autoturismele pe benzina continua sa detina cea mai mare pondere, respectiv 65,1% din total (in scadere fata de cota inregistrata anul trecut, 67,6%).Categoria autoturismelor "verzi", respectiv cele electrice (100% si hibride plug-in), precum si cele hibride (care dispun de propulsie electrica fara incarcare din sursa externa) a inregistrat, in perioada analizata, un volum in crestere (+2,7%), comparativ cu perioada similara a anului trecut.Pe subcategorii, se consemneaza o crestere de 31,6% la autoturismele full electrice si una mult mai consistenta, de 107,8%, la cele plug-in. Pe de alta parte, autoturismele hibride care dispun si de propulsie electrica, inregistreaza dupa primele 6 luni din 2020, o scadere de 9,2%."In continuare, este de asteptat ca, in acest an, achizitiile de autoturisme "verzi" sa inregistreze volume semnificativ mai mari decat cele din anul anterior, acestea fiind, in mare masura, stimulate de Programul Rabla Plus, care a avut o contributie importanta la cresterea semnificativa a vanzarilor de autoturisme electrice care, si in acest an 2020, are un impact favorabil. Afirmatia este sustinuta de faptul ca, la aceasta data, programul inregistreaza peste 1.000 de rezervari de autoturisme electrice si plug-in fata de doar 640, anul trecut", se mentioneaza in comunicatul APIA.In privinta tipului proprietarului, cele mai multe achizitii de autoturisme, dupa sase luni din 2020, sunt realizate de catre persoanele juridice, care acopera 60% din totalul achizitiilor de autoturisme, celor fizice revenindu-le restul de 40%.La autovehicule comerciale usoare (inclusiv minibuse si pick-up) s-a inregistrat o scadere importanta in luna iunie (-12,7%), mult mai putin ampla comparativ cu autoturismele, fapt care contribuie la consemnarea unei scaderi generale de 26,2% in intervalul analizat fata de primele sase luni din anul anterior.