Piata auto din Romania in august 2020: scadere cu 52,6% a numarului inmatricularilor de autovehicule noi

Dintre acestea, 11.157 au fost autoturisme noi a caror scadere fata de luna august 2019 este de 51,9%, iar pe ansamblu celor 8 luni declinul este de 37,5%.In schimb, la categoria autoturisme rulate, cele 29.759 de unitati inmatriculate in luna august 2020 sunt cu 16,2% mai putine decat in luna similara din 2019, ceea ce genereaza pe ansamblul celor 8 luni din 2020 un volum total de 241.565 de unitati, corespunzator unei scaderi totale de 17,7% fata de aceeasi perioada din 2019.In ceea ce priveste inmatricularile de vehicule comerciale noi, la un volum de 1.743 de unitati inregistrat in luna august 2020 rezulta o scadere generala de 57%.In comunicat se mentioneaza ca in primele 8 luni vehiculele comerciale inregistreaza o scadere de 39,1%.Pe de alta parte, motocicletele inregistreaza in august o crestere de 45,4%, respectiv un volum de 535 de unitati.