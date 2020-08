Piata comertului mondial cu grau se modifica. Rusia, Canada si Australia, primele in topul productiei de grau din acest sezon. Romania inregistreaza o scadere de 49% fata de 2019

Dupa ce a cedat Rusiei titlul de cel mai mare exportator mondial de grau, in acest sezon Uniunea Europeana ar putea cadea pana pe locul al treilea, dupa ce seceta si inundatiile au afectat culturile de grau din blocul comunitar. Situatia este complet diferita in cazul altor mari producatori, astfel ca Departamentul american al Agriculturii prognozeaza ca in acest sezon vanzarile de grau ale Canadei vor atinge un nivel record, Australia va exporta cea mai mare cantitate de grau din ultimii patru ani, iar Rusia isi va pastra titlul de lider mondial, transmite Bloomberg."Atunci cand sunt atat de multi producatori, cineva va fi penalizat de Mama Natura. Cu siguranta, vor fi altii care vor putea sa acopere deficitul", spune Dan Basse, presedintele companiei americane de consultanta AgResource.In cazul Uniunii Europene, analistii estimeaza ca exporturile franceze de grau ar putea scadea la jumatate in acest an, din cauza unei recolte slabe, chiar daca recoltele mai bune din Polonia si tarile baltice ar putea reduce o parte din deficitul UE.In aceste conditii, piata, sustine analistul Rabobank, Stefan Vogel. In luna iunie a acestui an guvernul australian prognoza ca productia de grau va creste cu 76% in ritm anual, pana la 26,7 milioane tone, gratie precipitatiilor care au ajutat culturile de grau dupa mai multi ani de seceta., este de parere Ole Houe, director general la firma de brokeraj si consultanta IKON Commodities. Aceasta ar permite graului din Australia sa redobandeasca o pozitie solida pe piata din Asia de Sud-Est.Pentru, analistii si-au imbunatatit estimarile de productie pe masura ce recoltatul progreseaza, iar. Rusia vinde deja grau in peste 100 de tari si domina piata importanta din Egipt, unde in acest sezon a reusit sa impiedice accesul graului din Romania si Franta.In conditiile in care Rusia va vinde mai mult grau pe pietele dominate traditional de exportatorii din UE, precum Africa de Nord si Orientul Mijlociu, aceasta ar putea insemna mai putin grau disponibil pentru in Asia, ceea ce ar putea fi benefic pentru vanzarile de grau din Australia pe piata asiatica, sustine Andree Defois, presedintele firmei de consultanta Strategie Grains.In America de Nord,, iar Departamentul american al Agriculturii estimeaza ca exporturile de grau ale Canadei vor depasi recordul stabilit la inceputul anilor 1990. Pentru graul american, un dolar slab ar putea stimula vanzarile si exporturile spre China. Pe ansamblu, livrarile de grau american ar urma sa le depaseasca pe cele ale UE in acest sezon.In ceea ce priveste, la inceputul acestei luni ministrul Agriculturii, Adrian Oros , a declarat ca, cand regimul precipitatiilor a fost unul normal."Cum ne-am asteptat, cum am previzionat, atat din informatiile luate de la fermieri, cat si de la specialisti, sigur ca seceta a afectat puternic culturile de toamna, mai ales in zona de sud-est si est a tarii. La grau, pentru ca este suprafata cea mai mare - peste 80% din suprafata insamantata in toamna a fost cu grau - s-a recoltat pana acum 89% din suprafata, productia medie este de 2,9 tone pe hectar fata de 4,8 tone in 2019, cand regimul precipitatiilor a fost unul normal. Deci s-a diminuat cu 40% productia medie la grau. Daca anul trecut au fost recoltate aproximativ 9,4 milioane tone, anul acesta estimarea este de 5,5 - 5,6 milioane tone", a mentionat atunci Adrian Oros in cadrul unei conferinte de presa.