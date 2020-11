Replici fara perdea intr-o piesa de teatru pentru liceeni: "Se vede in ocii tai ca-ti place p***". Decizia luata de autoritati

"Macar eu stiu sa mi-o trag fara sa-mi ajunga burta la gura", "Ca s-ar putea sa-ti bagi p... in copil", "O printesa misto si tacuta, care stie sa se f...", "Ba poetul p...", "Se vede in ochii tai ca-ti place p...", "Simt ca mi se scoala p...", "Stii sa sugi bine p...". Acestea sunt cateva dintre replicile din piesa de teatru, potrivit Adevarul.ro Piesa de teatru, cu titlul "98% Decizia corecta" , spune povestea unei tinere de 17 ani care ramane insarcinata si trebuie sa decida daca urmeaza sa pastreze copilul sau nu.Mihai Obreja, inspector general scolar, a afirmat ca decizia sa in legatura cu spectacolul, care urma sa fie jucat la Teatrul Tineretului din Piatra Neamt, este de a fi anulat, deoarece aduce atingere unor ordine de ministru, regulamentului scolar si Legi Educatiei."Avem un ordin de ministru al Educatiei, care e foarte clar in privinta activitatilor scolare si extrascolare organizate sau girate de scoli. Aceasta piesa intra in contradictie flagranta si cu Regulamentele scolare si chiar cu Legea Educatiei. Deci nu putem permite ca astfel de proiecte, indiferent de scopul declarat oficial, dar cu un limbaj licentios, extrem de licentios, sa implice << Scoala >> . Am fost contactat de reprezentanti ai unor asociatii ale parintilor, din Neamt sau nationale, care si-au exprimat ingrijorarea intr-un mod foarte apasat cu privire la implicarea << Scolii >> in validarea unei astfel de piese de teatru", a declarat, pentru publicatia locala Vestea.net, profesorul Obreja.Citeste si: Trupul neinsufletit al lui Vladimir Gaitan a fost depus la Biserica Sfantul Gheorghe Nou. Mesajul fiicei marelui actor