Pieton accidentat mortal in Neamt, pe DN 15C. Victima a traversat neregulamentar

"Din primele cercetari efectuate de politistii rutieri a reiesit ca, in timp ce un barbat de 30 de ani, din Raucesti, conducea un autoturism pe DN 15C, in localitatea Cracaoani, pe directia Targu Neamt - Piatra Neamt, a surprins si accidentat un barbat de 66 de ani, care s-ar fi angajat in traversarea strazii prin loc nepermis si fara a se asigura. La fata locului s-a prezentat un echipaj medical care a constatat decesul pietonului. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ", a precizat purtatorul de cuvant al IPJ Neamt. Politistii continua cercetarile sub aspectul comiterii infractiunii de ucidere din culpa.