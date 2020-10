FOTO Aproximativ 250 kg de pietre semipretioase in valoare de 3,1 milioane de lei, depistate la frontiera cu Ucraina

Sacii cu pietrele semipretioase FOTO Politia de Frontiera

Conform unui comunicat de presa transmis, miercuri, de Politia de Frontiera, descoperirea a avut loc in timpul unei actiuni pe linia combaterii contrabandei si a infractionalitatii transfrontaliere, desfasurate pe raza localitatii Huta Certeze.Politistii de frontiera au efectuat semnalele regulamentare pentru a opri in trafic , pentru control, un autoturism inmatriculat in Romania. Soferul a ignorat semnalele, si-a continuat deplasarea, astfel ca politistii de frontiera au pornit in urmarirea lui, fiind blocat de masinile echipajelor."In incercarea de a evita controlul, conducatorul auto a avariat una dintre autospecialele Politiei de Frontiera si s-a blocat in masina. Politistii de frontiera au verificat autovehiculul si au constatat ca in portbagaj se aflau mai multi saci de rafie incarcati cu o cantitate semnificativa de pietre semipretioase. Persoana in cauza - cu dubla cetatenie maghiara si ucraineana, in varsta de 31 de ani - si bunurile depistate au fost duse la sediul institutiei in vederea continuarii cercetarilor. Astfel, in urma inventarierii, au rezultat 11 saci care contineau cantitatea de aproximativ 250 kg de material solid de culoare galben-maronie, asemanator chihlimbarului", se arata in comunicat.Pietrele vor fi trimise spre expertiza catre Centrul Gemologic Roman.Soferul ucrainean a fost retinut pentru 24 de ore, urmand sa fie prezentat judecatorilor cu propunere de arestare preventiva pentru contrabanda . Cazul este instrumentat de Parchetul de pe langa Judecatoria Negresti Oas.