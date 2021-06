Cine este pilotul care a murit luat de ape in competitia off-road de la Slanic Moldova. A castigat campionatul national VIDEO

"Cu durere in suflet anuntam faptul ca pilotul de off road, fost campion national, Adrian Cernea, a decedat astazi, in timpul unei etape nationale de off road, care are loc la Slanic Moldova. Echipajul format din Adrian Cernea si copilotul Alex Tache urma sa traverseze o vale, loc prin care mai multe echipaje deja trecusera fara probleme moment in care au fost surprinsi de o viitura. Masina de concurs a fost luata de ape. Alex Tache a fost salvat in ultima clipa, insa Adrian Cernea a ramas blocat in masina luata de ape, conform membrilor Comisiei Nationale de Off Road, prezenti la Slanic Moldova", a transmis Federatia Romana de Automobilism Sportiv.Potrivit Federatiei, concursul a fost intrerupt imediat si, in incercarea de salvare a acestuia, s-a intervenit atat cu echipaje de off road, care erau prezente la fata locului, cat si cu echipaje ISU."Din pacate, trupul sau a fost gasit fara suflare cateva sute de metri mai jos.Inca din momentul in care a primit primele informatii privind disparitia lui Adrian Cernea in ape, Biroul Executiv al Federatiei Romane de Automobilism Sportiv s-a intrunit de urgenta si a deschis o ancheta pentru a vedea in ce circumstante s-a produs tragedia. Membri ai Comisiei de Off Road au informat familiile imediat dupa ce s-a aflat de momentul viiturii si s-a pastrat legatura in permanenta", a mai precizat Federatia.In acest moment presedintele FRAS, Norris Mageanu, si vicepresedintele Catalin Nicolescu, sef al Comisiei de Securitate, se afla in drum spre Slanic Moldova.Un echipaj care participa la o competitie de off road a fost luat de ape, intre Bretcu (judetul Covasna) si Poiana Sarata (judetul Bacau). Copilotul a fost salvat, fiind transportat la spital, insa pilotul a decedat.