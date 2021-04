Pisica schingiuita de doi copii. Politia Animalelor s-a autosesizat si a deschis dosar penal

"Biroul pentru Protectia Animalelor s-a sesizat din oficiu cu privire la imaginile aparute in spatiul public cu o pisica ce ar fi fost schingiuita. In cauza s-a intocmit dosar penal pentru infractiunea de ucidere a animalelor, cu intentie, fara drept si se efectueaza cercetari in vederea stabilirii imprejurarilor in care a avut loc evenimentul", se arata in comunicat.Pe retelele de socializare din Braila au aparut, miercuri seara, imagini cu o pisica gestanta, batuta si schingiuita de doi copii, care a fost salvata de cativa trecatori si dusa la o clinica veterinara, unde joi dimineata a murit.