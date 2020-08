Pitesti: Postas suspectat ca a creat un prejudiciu de aproape 20.000 de lei prin insusirea pensiilor, alocatiilor si mandatelor postale

Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Arges au finalizat cercetarile intr-un dosar penal pentru delapidare si fals intellectual in forma continuata"Din cercetari s-a stabilit ca, in perioada septembrie-octombrie 2019, un barbat de 41 de ani, din Pitesti, avand calitatea de factor postal, ar fi semnat in fals pentru primirea sumelor de bani in locul destinatarilor, ar fi inscris date de legitimare fictive la forma de achitare pe taloanele de mandate de pensii, postale, alocatie, in acest fel insusindu-si contravaloarea respectivelor mandate", arata Politia Arges.Prejudiciul cauzat este de de 19.943,58 de lei.Dosarul cauzei a fost inaintat Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, cu propunere de trimitere in judecata.