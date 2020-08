Pitesti: Toate cele 12 paturi ale unitatii mobile de terapie intensiva de la Spitalul Judetean sunt ocupate

"Pe data de 5 august, patru pacienti diagnosticati cu noul coronavirus au ajuns sa fie tratati in Unitatea de Terapie Intensiva Mobila (...). Azi, unitatea functioneaza la capacitate maxima, toate cele 12 paturi fiind ocupate", se arata intr-un comunicat al SJU Pitesti.Conform sursei citate, in Sectia de Anestezie si Terapie Intensiva a unitatii medicale sunt ocupate 13 din cele 15 paturi disponibile."Astfel, toate cele 25 de paturi de Terapie Intensiva la care facem referire sunt ocupate de pacienti diagnosticati cu virusul SARS-CoV-2, 17 dintre bolnavi fiind ventilati mecanic", se precizeaza in comunicat.Unitatea mobila de terapie intensiva, amplasata in curtea SJU Pitesti, a devenit functionala pe data de 31 iulie, dupa ce s-au finalizat toate procedurile de instalare si s-a primit avizul de functionare din partea Directiei de Sanatate Publica Arges. Construita pe structura unui TIR, unitatea este dotata cu 12 paturi, avand toate echipamentele necesare unei sectii de Terapie Intensiva, respectiv ventilatoare, monitoare si injectomate, pentru a putea oferi asistenta medicala de specialitate pacientilor in stare critica.In judetul Arges s-au inregistrat, potrivit datelor comunicate duminica de autoritati , 71 de noi cazuri de COVID-19 in ultimele 24 de ore. Numarul persoanelor diagnosticate pozitiv de la inceputul pandemiei a ajuns, astfel, la 4.062.