Plangere penala dupa eroarea Spitalului Floreasca, unde cadavrele au fost incurcate

Fiica barbatului deshumat afirma ca va actiona in instanta pentru greseala celor de la spital."Vom merge mai departe. Nu e normal ce s-a intamplat. Da, spitalul este vinovat cu totul. Cand am deschis capacul la sicriu tatal meu pe sac avea eticheta cu numele lui pus pe el", a declarat fiica barbatului decedat, pentru Realitatea PLUS In plus, in cazul pacientilor decedati de COVID-19, protocolul ar presupune inclusiv identificarea cadavrului.Criminalistii au mers la cimitir, unde barbatul a fost ingropat accidental de alta familie, iar procurorii au deschis un dosar penal pentru neglijenta in serviciu. Audierile continua, fiind aduse in fata anchetatorilor sotia decedatului, dar si cadrele medicale.