Planul de relansare economica al Guvernului - Masuri de protectie sociala: Vouchere pentru elevi si pentru persoane in varsta, protejarea lucratorilor sezonieri

Sprijin pentru persoanele aflate in situatii de dificultate, risc de saracie sau cu venituri precare prin oferirea de pachete alimentare si pachete de igiena corporala; Beneficiari: 1,18 mil. persoane; Buget alocat: 225 mil. euro.Vouchere pentru mese calde acordate persoanelor in varsta de peste 75 de ani care au venituri sub venitul minim garantat. Beneficiari: 250.000 persoane. Buget alocat: 100 mil. euroVouchere pentru elevii care provin din familiile cu venituri mici sau cu venituri sub venitul minim garantat aflati in risc de saracie severa, pentru achizitionarea de rechizite scolare, imbracaminte si incaltaminte. Beneficiari: 400.000 copii. Buget alocat: 30 mil. euro.De asemenea, Guvernul propune o serie de masuri pentru sprijinirea insertiei pe piata muncii:Se acorda un sprijin in valoare de 50% din salariul brut al angajatului dar nu mai mult de 2500 lei pentru angajatorii care incadreaza in munca: Tineri cu varsta cuprinsa intre 16 si 29 ani; Persoanele cu varsta de peste 50 ani ale caror raporturi de munca au incetat in perioada starii de urgenta; Cetateni romani carora le-au incetat raporturile de munca cu angajatori straini, din motive neimputabile lor.Protejarea angajatilor prin acordarea unor masuri de sprijin suplimentare pentru:Persoanele care au desfasurat activitati ca zilieri in luna anterioara solicitarii; Persoanele care desfasoara activitati sezoniere in baza unor contracte individuale de munca, pe perioada determinata de cel putin 3 luni.Valoarea granturilor acordate pentru actiuni antreprenoriale: 25.000 euro pentru sustinerea locurilor de munca destinate tinerilor. Buget: 300 mil. euro.Acordarea unui sprijin in valoare de 500 euro/angajat pentru achizitionarea de echipamente IT pentru angajatii care desfasoara activitati in regim de telemunca in perioada starii de urgenta/alerta.