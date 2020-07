Planul European de Lupta impotriva Cancerului: cum poate profita Romania?

Alegerea cancerului pentru un Plan European (dublat de o Misiune de Cercetare asupra cancerului) reprezinta un raspuns fata de uraganul perfect, cu 3 ochiuri, reprezentat de aceasa boala: din ce in ce mai multe persoane sunt diagnosticate (dar si supravietuiesc bolii), costurile directe si indirecte ale asistentei asociate bolii sunt in crestere, iar valul de inovatii in oncologie este exponential si ofera solutii din ce in ce mai sofisticate si eficiente.Principalul scop al Planului European de Lupta impotriva Cancerului este accentuarea rolului preventiei, detectiei precoce, diagnosticului de precizie, tratamentului si managementului integrat al bolii, avand in vedere reducerea inegalitatilor dintre statele membre, dar si de la nivelul fiecarui stat.In prezent, Romania se confrunta cu o crestere a numarului de pacienti diagnosticati cu cancer, desi populatia tarii este in scadere, in timp ce numarul deceselor prin cancer s-a dublat din 2009 in 2018. Zilnic se inregistreaza 140 de decese din cauza cancerului. Romania se afla in topul 10 al tarilor europene care inregistreaza cele mai ridicate rate de mortalitate prin cancer.Barometrul de opinie realizat de IMAS in martie 2020, la comanda Centrului pentru Inovatie in Medicina, a identificate asteptarile romanilor in privinta Planului European de Lupta impotriva Cancerului. 41% considera ca Planul European trebuie sa se concentreze asupra imbunatatirii preventiei si diagnosticului, avand in vedere ca 78% dintre participanti considera ca aceasta boala poate fi prevenita. Prin comparatie, 21% dintre persoane prioritizeaza accesul pacientilor cu cancer la servicii medicale si 20% prioritizeaza investitiile in cercetare. Pe de alta parte, actiunile precum cresterea constientizarii si informarea populatiei despre factorii de risc asociati cancerului sunt indicate ca prioritati pentru 11% dintre participanti.Covid-19 a indicat nevoia de a reforma modul in care Uniunea Europeana se raporteaza la domeniul sanatatii. Desi Tratatul Uniunii Europene considera sanatatea publica drept un domeniu de competenta al Statelor Membre, trebuie identificate mecanisme prin care temele legate de sanatate sa beneficieze la nivel comunitar de mai multa coordonare, schimb de bune practici, comunicare in timp real intre actorii relevanti, finantare si inovatie.Cancerul, prin initiativele deja lansate - Planul European de Lupta impotriva Cancerului si Cancer Mission - trebuie sa fie prima boala impotriva careia Uniunea Europeana sa lupte intr-un mod diferit decat a facut-o pana acum. Asistenta medicala personalizata, punand cu adevarat in centrul cetateanul - pacient sau nu - trebuie sa devina regula. nu exceptia, in abordarea cancerului.In ultima decada, medicina personalizata in oncologie a trecut din etapa "nice to have" catre etapa actuala, in care orice abordare ne-personalizata a pacientului cu cancer trebuie considerata malpraxis. Niciun pacient din Uniunea Europeana nu trebuie tratat altfel decat luand in calcul toate datele care pot fi generate despre tumora si despre organismul sau. Personalizarea managementului cancerului nu trebuie sa se limiteze la testarea pentru biomarkeri, ci trebuie promovata o abordare largita, de asistenta medicala personalizata.Preventia cancerului trebuie sa treaca de la preventia bazata pe evolutia naturala a bolii si pe ceea ce sistemul de sanatate poate oferi, catre o preventie bazata pe modelul individual de risc al persoanei. Promovarea conceptului de Digital Twin, in cadrul Cancer Mission, vizand insa o implementare in timp real a rezultatelor cercetarii, la nivelul fiecarei persoane, ar putea reprezenta o oportunitate pentru a schimba paradigma actuala. Datele creeaza conditiile pentru individualizarea preventiei si a terapiei, pe baza biologiei cancerului, dar si a caracteristicilor biologice, demografice, psihologice si heredo-colaterale ale persoanei. Fiecare cetatean, intr-un interval rezonabil de timp, va trebui sa beneficieze de un geaman virtual, pe care vor fi "testate" mijloacele de preventie personalizata si terapiile (daca este cazul), in silico, inainte de a fi administrate in vivo.Orice pacient cu cancer trebuie sa beneficieze de un diagnostic rapid si precis. Dezvoltarea testarilor genomice comprehensive (analiza unui numar de sute de gene implicate in aparitia cancerului, prin tehnici de secventiere de noua generatie) ofera sansa unui diagnostic precis, iar pentru multe forme de cancer reprezinta chiar sansa de a avea un diagnostic si sansa la tratament. Pentru a face o realitate din testarea comprehensiva genomica pentru toti pacientii din Uniunea Europeana, sunt necesare o serie de modificari structurale, despre care vom discuta separat intr-un articol viitor.Tratamentul personalizat al cancerului trebuie sa devina regula, in conditiile dezvoltarii medicinei genomice, cat si a domeniului datelor in oncologie. Medicina genomica a determinat aparitia, dezvoltarea si aprobarea in UE a terapiilor celulare (care asigura cel mai inalt grad de personalizare a tratamentului oncologic). Este nevoie ca accesul pacientilor la aceste terapii sa fie egal in Statele Membre si sa nu depinda de gradul de dezvoltare economica sau a infrastructurii de cercetare si de asistenta medicala.Pentru ca toate aceste lucruri sa devina realitate, este nevoie ca sistemele de sanatate sa adopte modele noi de guvernanta, finantare si evaluare a rezultatelor in lupta impotriva cancerului. La Centrul pentru Inovatie in Medicina, am identificat cateva oportunitati si mecanisme, descrise in continuare, prin care Romania ar putea beneficia de contextul Planului European.Pe langa jucatorii traditionali (sistemul public si privat), in ultimii ani, mai ales in Statele Membre in care dezvoltarea sistemelor de sanatate este sub-optimala, a aparut o noua categorie importanta: organizatiile neguvernamentale non-profit. Acestea contribuie semnificativ (de la constructia de spitale , la achizitia de echipamente si medicamente necesare si pana la programe de educatie medicala si actiuni din sfera politicilor publice). Rolul acestor organizatii neguvernamentale non-profit trebuie recunoscut la nivelul sistemelor de sanatate, asigurandu-li-se accesul egal la luarea deciziilor, la finantare si la coordonarea unor proiecte de anvergura (finantate din fonduri europene) in beneficiul cetatenilor si al pacientilor.Accesul egal al cetatenilor din toate Statele Membre la servicii medicale oncologice nu se poate realiza in conditiile in care exista diferente majore in privinta accesului la tehnologii si la cunostinte intre Vestul si Estul Europei. Prin Planul European de Lupta impotriva Cancerului si prin Cancer Mission trebuie promovat transferul de cunostinte, in paralel cu crearea infrastructurii de asistenta medicala si de cercetare, prin intermediul unor programe de mentorat institutional sau de twining, intre centrele oncologice de excelenta si parteneri din Statele Membre din Estul Europei.Planul european trebuie sa promoveze donarea de date din partea cetatenilor europeni, pacienti cu cancer sau nu, direct intr-un hub unic la nivelul Uniunii Europene, pentru a evita astfel barierele existente la nivelul sistemelor de sanatate (absenta dosarului electronic, standarde diferite, neparticiparea la proiecte UE pe baze voluntare a unor State Membre etc). Aceasta abordare ar avea o valoare si mai mare in contextul datelor obtinute prin testarea genomica comprehensiva, a caror utilizare la nivelul sistemelor de sanatate din multe State Membre este limitata, pe fondul absentei cunostintelor si a tehnologiilor necesare pentru a le da valoare.In context, educatia oncologica trebuie regandita, prin promovarea unei curricule comune europene pentru cancer, implementata obligatoriu inca din perioada studentiei. Medicii din toate Statele Membre trebuie sa aiba acces la acelasi bagaj de cunostinte si o intelegere unica si adaptata continuu evolutiilor stiintifice, pentru a le putea garanta pacientilor ca vor avea parte de acelasi nivel al asistentei medicale, oriunde s-ar trata in Uniunea Europeana.Fondurile europene alocate pentru Planul European si pentru Cancer Mission trebuie utilizate la nivelul Statelor Membre pe principiul pay per value. Fiecare entitate care acceseaza fondurile alocate (public, privat, non-profit) trebuie sa aduca valoare pentru cetateni si pacienti prin proiectele pe care le deruleaza. Recomandam implementarea unui mecanism de cooperare si verificare al Comisiei Europene pentru aceste proiecte, asa cum sunt mecanismele similare ( MCV ) pe justitie implementate in Romania si Bulgaria.In concluzie, inovatia trebuie sa devina un factor care sa uneasca Estul si Vestul Europei, nu trebuie sa fie un factor care sa divizeze si mai mult., in domeniul oncologiei. Nimeni nu trebuie lasat in urma, cu atat mai mult in domeniul cancerului.