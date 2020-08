Planul Guvernului pentru inceperea anului scolar si pentru organizarea alegerilor locale, prezentat de premierul Orban in Parlament

Pe 27 iulie, presedintele Camerei Deputatilor Marcel Ciolacu a anuntat ca, alaturi de seful interimar al Senatului Robert Cazanciuc , i-a scris premierului Ludovic Orban pentru a veni in Parlament ca sa prezinte masurile pentru impiedicarea raspandirii coronavirusului. El a precizat ca seful Executivului trebuie sa arate "tarii un plan detaliat pentru gestionarea pandemiei, inceperea scolii si organizarea alegerilor"."Responsabili cu organizarea alegerilor sunt cei de la Guvernul Romaniei. Eu am trimis o scrisoare premierului Orban si domnul Robert Cazanciuc, presedintele Senatului, a semnat cu mine scrisoarea, ca primul ministru sa vina in fata plenului reunit al Parlamentului si sa spuna foarte clar daca au scapat situatia de sub control si vedem ca s-au luat noi masuri de restrictii. Astea sunt atributiile constitutionale. Cand vrei sa guvernezi, sa fii prim-ministru ai si beneficii de a sta in izolare la Vila Lac cu piscina, dar ai si responsabilitati. Responsabilitatea domnului Orban este clara, sa vina sa spuna, nu numai clasei politice, cat si romanilor, daca pot fi organizate alegeri, daca pot fi deschise scolile si sa dea lamuriri si asigurari ca romanii pot merge in siguranta, in ceea ce priveste sanatatea lor, in ziua alegerilor", a declarat Marcel Ciolacu, la TVR1, pe 28 iulie.Liderul social-democrat spune ca situatia provocata de pandemia de coronavirus ii depaseste pe guvernanti."Eu nu am nicio comunicare cu domnul Orban. I-am facut o scrisoare in care i-am cerut sa vina in fata Parlamentului sa spuna, daca sunt in stare sa tina aceste alegeri, astfel incat sanatatea romanilor sa nu fie pusa sub pericol. I-am solicitat in acea scrisoare sa ne spuna ce se intampla si cu scolile. Asteptam raspunsul domnului Orban, nu a avut timp pana acum. Este atributul Guvernului sa organizeze alegeri, nu este atributul clasei politice", a conchis Ciolacu.