Cum vor fi cheltuite cele 30 de miliarde de euro alocate de UE pentru redresarea economica. Planul, prezentat joi de Guvern

"Ministerul Fondurilor Europene a finalizat propunerea de proiect a Planului National de Redresare si Rezilienta pe care il lanseaza in consultare publica, cu participarea Excelentei Sale Domnul Klaus Iohannis, Presedintele Romaniei, si a Excelentei Sale Domnul Ludovic Orban, Prim-ministrul Romaniei", a anuntat PNL Evenimentul va avea loc, joi seara, de la ora 19.00.Potrivit unui anunt al Executivului, la eveniment vor participa si membrii Guvernului.Planul National de Redresare si Rezilienta este un document strategic, care prevede investitii si refome, structurat pe 12 domenii prioritare, respectiv: sanatate, educatie, digitalizare si securitate cibernetica, transport durabil, combaterea schimbarilor climatice, protectia mediului, energie, eficienta energetica, mobilitate urbana, mediu de afaceri si antreprenoriat, cercetare-inovare, precum si cresterea capacitatii de rezilienta in conditii de criza in domeniul sanitar si alimentar.Aceste domenii sunt grupate pe trei piloni principali ai Planului National de Redresare si Rezilienta, si anume: I - Tranzitia Verde si combaterea schimbarilor climatice; II - Serviciile Publice, dezvoltarea urbana si valorificarea patrimoniului si, nu in ultimul rand, III - Competitivitate economica si rezilienta.Pentru elaborarea acestui Plan, presedintele Klaus Iohannis a avut intalniri cu premierul, ministrul Finantelor Publice si Ministrul Fondurilor Europene.Dupa intalnirea din 28 octombrie, presedintele Klaus Iohannis a afirmat ca "acest Plan va trebui aprobat de Comisia Europeana cel mai tarziu pana in luna aprilie a anului viitor si vor exista, bineinteles, anumite conditionalitati in utilizarea acestor fonduri"."Este vorba, in principal, de asigurarea reformelor structurale, de digitalizare, de garantarea tranzitiei climatice. Toate acestea sunt necesare pentru a permite economiilor noastre sa se dezvolte durabil, pe termen mediu si lung. Fondurile la care ma refer, pe langa cele pe care le vom accesa prin bugetul multianual al Uniunii pentru perioada 2021-2027, reprezinta o oportunitate istorica pentru noi de a dezvolta Romania, de a construi autostrazi, cai ferate, de a moderniza infrastructura energetica si de mediu, de a implementa programe de digitalizare in economie, in administratie. Sunt fonduri care vor permite investitii majore in educatie si sanatate. Toate aceste proiecte vor avea consecinte benefice palpabile pentru romani si vor contribui semnificativ la cresterea calitatii vietii fiecaruia dintre noi", a afirmat atunci seful statului.Dupa intalnirea de vineri pe aceasta tema, presedintele Klaus Iohannis a afirmat ca va fi "un Plan amplu", care va intra in dezbatere publica."Vom avea peste 30 - atentie - 30 de miliarde de euro din fonduri europene, pentru a finanta masurile din acest Plan. Suntem cu proiectul foarte aproape de finalizare, este o masura foarte larga, care se refera si la reforme, si la masuri de infrastructura, si la multe sectoare care trebuie sa fie si modernizare, dar si redresate. Vom prezenta acest Plan National de Redresare si Rezilienta public saptamana viitoare, urmand sa avem o dezbatere publica, pentru a putea ingloba toate opiniile care sunt pertinente, si atunci vom inainta planul la Bruxelles si in cursul anului viitor deja incepem sa finantam masurile de redresare si de rezilienta", a afirmat, vineri, presedintele.