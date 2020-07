Ora de la care se va putea intra in Grecia pe 15 iulie. Turistii romani vor prezenta obligatoriu testul negativ de COVID-19

Functionalitatea platformei a fost intrerupta incepand din weekend-ul recent incheiat. In urma unor sesizari depuse de turisti romani la Ministerul Afacerilor Externe ( MAE ), problema tehnica aparuta a fost remediata, iar platforma este functionala incepand de marti, 14 iulie.Intrarea in Grecia se va putea face miercuri, 15 iulie, de la ora 6:00. Pe langa formular, cetatenii romani vor fi nevoiti sa prezinte si un test negativ pentru infectia cu COVID-19, efectuat cu 72 de ore inainte."MAE precizeaza ca platforma electronica pentru completarea obligatorie a formularului electronic (Passenger Locator Form) de catre persoanele care intra pe teritoriul Republicii Elene (pe cale aeriana, rutiera sau maritima) nu a functionat incepand de astazi, ora 00.00, ora comunicata de catre autoritatile elene. In acest context, MAE a intreprins, in regim de urgenta, demersuri prin Ambasada Romaniei la Atena si pe langa Ambasada Greciei in Romania pentru semnalarea acestei disfunctionalitati si pentru a solicita remedierea imediata a acesteia. Urmare acestor demersuri, autoritatile elene au remediat problema tehnica aparuta, iar la acest moment platforma este functionala", a transmis, marti, MAE.Totodata, autoritatile elene au precizat ca pentru toate formularele completate in cursul zilei de 14 iulie, codurile QR se vor emite incepand cu ora 00.01, in noaptea de 14-15 iulie, iar intrarea pe teritoriul Republicii Elene se va putea efectua incepand cu ziua de miercuri, 15 iulie a.c., ora 6.00.MAE reaminteste ca incepand de maine, 15 iulie, ora 6.00, pe langa formularul electronic, respectiv codul QR, cetatenii romani trebuie sa prezinte la intrarea pe teritoriul Greciei si testul molecular negativ pentru infectia cu COVID-19, emis cu maximum 72 ore inainte de momentul intrarii pe teritoriul Greciei.Testele trebuie efectuate in laboratoare acreditate, iar certificatele trebuie sa fie emise in limba engleza si sa contina numele si prenumele persoanei testate, precum si seria si numarul cartii de identitate sau ale pasaportului persoanei respective.De asemenea, MAE precizeaza ca reprezentanti atat ai Consulatului General al Romaniei la Salonic, cat si ai Ambasadei Romaniei la Sofia vor continua sa fie prezenti in cursul zilei de maine in punctul de frontiera Kulata-Promachonas pentru a se asigura ca cetatenii romani beneficiaza de asistenta consulara, in caz de nevoie.Ministerul Afacerilor Externe reaminteste ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Atenasi Consulatului General al Romaniei de la Salonic, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de urgenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Republica Elenasi al Consulatului General al Romaniei de la SalonicSursa: NEWS:RO