Platoul Bucegi: Sute de masini, aglomeratie, un dezastru, sustine Salvamont Prahova

Autoritatile au permis, incepand cu luna mai, drumetiile la munte, initial in baza unei declaratii pe propria raspundere, iar ulterior fara aceasta restrictie, insa cu respectarea distantarii sociale. Cu toate acestea, salvamontistii sustin insa ca aglomeratie a fost in fiecare weekend, dupa relaxarea restrictiilor, iar numarul turistilor este chiar la fel de mare ca in anii trecuti, precizeaza Libertatea.ro."Asta e in fiecare weekend aproape. Se aglomereaza drumul spre Piatra Arsa si in starea de alerta. Toata vara va fi la fel. Parcheaza stanga - dreapta, abia mai trece o masina pe centru, parcheaza pe iarba, peste tot. E dezastru. Am avut si cateva interventii pe Valea Prahovei, in Sinaia 3 actiuni, dar si in Azuga", a declarat Daniel Banu, Salvamont Prahova pentru ziarul Libertatea. De asemenea, reprezentantii IPJ Prahova au precizat ca, in acest weekend, au fost "efective marite de politisti si jandarmi " pentru a se asigure ca sunt respectate masurile de preventie si combatere a coronavirului."Suntem in permanenta prezenti in strada, supraveghem traficul", au mai transmis reprezentantii IPJ Prahova, citati de publicatia amintita. De altfel, atat aglomeratia de pe Valea Prahovei, precum si cea de pe litoral, unde in acest weekend au fost organizate petreceri in lant, sunt in atentia Guvernului.