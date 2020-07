FOTO Ploaia cu grindina a "transformat" vara in iarna, la Suceava. Gluma postata de Ministerul de Interne

Totul s-a intamplat in doar cateva minute.Si Ministerul de Interne a postat o fotografie sugestiva pe contul de Facebook al institutiei."Ieri, in Suceava, o ploaie cu grindina a dat senzatia ca avem iarna in plina vara!Ciudat an esti 2020! Daca s-ar putea, noi ti-am da Delete din calendar.Multumim colegilor din Suceava care au fost ieri la datorie si au avut grija ca oamenii sa fie in siguranta!", este mesajul care insoteste fotografiaNametii de gheata au ajuns repede pe retelele de socializare." Ne asteapta un weekend cu vijelii si grindina in vest, centru si nord", se arata in mesajul care insoteste imaginile.Si in alte state sunt zone in care este iarna.Imaginile sunt din Italia Dolomiti - Marmolada la altitudinea de 3,343 m.Citeste si: