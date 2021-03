Ploua cu petreceri in pandemie. Doua chefuri ilegale, oprite de politistii bacauani in acest weekend

Sambata, 27 martie, in jurul orei 22,30, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Racaciuni au fost sesizati, prin 112, despre faptul ca la un club din comuna Sascut s-ar fi organizat o petrecere ilegala."La fata locului, politistii au constatat ca aproximativ 90 de persoane paraseau incinta clubului, petrecerea fiind oprita la aparitia fortelor de ordine. A fost identificat administratorul, un barbat in varsta de 57 ani din localitate care a fost sanctionat contraventional cu amenda in cuantum de 5.000 lei pentru incalcarea prevederilor Legii nr.55/2020", se arata in comunicatul IPJ Bacau.Tot sambata, politistii s-au sesizat din oficiu despre faptul ca un barbat in varsta de 33 ani, din localitatea Stefan cel Mare, organiza o petrecere privata in locuinta sa.CITESTE SI: VIDEO Vali Vijelie, printre tigri si girafe in Zanzibar. Dupa ce a scapat de animale, manelistul a dat petrecere mare pe iaht "Din verificari s-a stabilit faptul ca barbatul in cauza ar fi organizat in curtea locuintei sale o petrecere la care au participat aproximativ 30 de persoane. In urma interventiei organelor de politie , petrecerea a fost intrerupta, iar fata de organizator a fost luata masura sanctionarii contraventionale conform Legii 55/2020", precizeaza comunicatul IPJ Bacau.Pentru nerespectarea masurilor de protectie individuala, politistii bacauani au aplicat, in week-end, 353 sanctiuni contraventionale in valoare de 19.000 lei.Totodata, fortele de ordine au verificat modul de respectare a interdictiilor privind deplasarea in intervalul orar 22,00 - 5,00, fiind depistate 23 de persoane pentru care au fost luate masuri de sanctionare contraventionala.