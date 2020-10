PMP: Dupa ce l-au votat pe Florin Iordache presedinte pe viata al Consiliului Legislativ, n-ar fi exclus ca USR sa-l sustina si pe Marcel Ciolacu pentru functia de premier

"Trocul rusinos dintre PSD si USR prin care autorul OUG 13, Florin "alta intrebare" Iordache, a devenit presedinte pe viata al Consiliului Legislativ reprezinta hartia de turnesol care ne arata ca "oamenii noi din politica" planuiesc sa guverneze, dupa alegerile parlamentare, chiar cu politicienii metehnelor vechi, cu cei pe care pretind ca vor sa-i inlocuiasca. Numarul de voturi favorabile pentru Iordache, propus de PSD, si Dirca, propus de USR (185 si 174), arata ca aceeasi majoritate i-a ales pe amandoi, oricat ar incerca propagandistii USR sa faca sa para ca negrul este alb", arata un comunicat de presa al PMP.PMP mai spune ca asistam, de fapt, la al doilea moment in care aceasta alianta PSD - USR isi vadeste pe stanga esichierului politic interesele comune, aparent impotriva firii, se devoaleaza ca fiind o forta motrice toxica in Parlament. Sursa citata mai spune ca "prima data, am vazut mobilizarea iesita din comun a useristilor in a-l alege pe pesedistul Niculae Badalau la Curtea de Conturi, in ciuda jignirilor sordide ale acestuia la adresa romanilor din Diaspora""Dupa ce isi rupeau camasile de pe ei in semn de revolta impotriva celebrei Ordonante 13 si a puciului legislativ din Parlament in favoarea penalilor, din sinistrul tablou << noaptea ca hotii >>, USR-istii l-au votat ieri pe Florin Iordache, protagonistul care a matrasit Codul Penal, presedinte pe viata al Consiliului Legislativ. I-au spus acum si << bogdaproste >> pentru gestul obscen pe care, doar in urma cu cateva luni, Iordache l-a transmis cu tupeu USR in timp ce cobora de la tribuna Camerei Deputatilor. Useristii au procedat la fel si in cazul senatorului PSD, Niculae Badalau. Dupa ce s-au pretins oripilati de jignirile acestuia la adresa Diasporei, nu au avut niciun fel de mustrari de constiinta si l-au uns pe Badalau vicepresedinte la Curtea de Conturi. In acelasi timp, USR-istii au dovedit ca nu dau doi bani pe principiul meritocratic, pe care-l tot clameaza, votand in detrimentul fostului presedinte al Curtii Constitutionale, Augustin Zegrean, preferandu-l pe autorul OUG 13, absolvent de facultate de drept, la 42 de ani, sa se ocupe de verificarea corectitudinii legislatiei din Romania", a declarat deputatul PMP Marius Pascan, conform comunicatului de presa.Blatul PSD-USR la Consiliul Legislativ prefigureaza o posibila alianta intre cele doua partide, dupa alegerile parlamentare din acest an, adauga sursa mentionata."Nu m-as mira, dupa ce am vazut comportamentul duplicitar al USR in Parlament si spectacolul propagandistic prin care useristii simulau public confruntarea cu "ciuma rosie", sa se lucreze la un plan de guvernare PSD- PNL , coordonat de fostul prim - ministru Dacian Ciolos si de vicepremierul sau de la acea vreme, Vasile Dincu. Cum ar fi sa ne trezim, dupa 6 decembrie, cu Dan Barna la Palatul Cotroceni care-l sustine cu convingere si zel pe "Marcel Ciolacu premier?", se intreaba liderul deputatilor PMP.Camera Deputatilor si Senatul au votat in plenul reunit ca Florin Iordache sa fie presedinte al Consiliului Legislativ. Votul a fost secret, cu buletine.Au fost 185 de voturi "pentru" si 43 de voturi "impotriva" la Florin Iordache. Ionut Duli Mazalu, propus de USR, a avut doua voturi "pentru" si 226 de voturi "impotriva", iar fostul judecator al CCR Augustin Zegrean, propus de PNL, a avut 41 de voturi "pentru" si 187 de voturi "contra".Pentru functia de presedinte al Sectiei de evidenta oficiala a legislatiei si documentare din cadrul Consiliului Legislativ a fost votat George Edward Dirca, senator USR.Grupurile parlamentare ale USR vor sesiza la CCR numirile facute marti de Parlament la Consiliul Legislativ, intrucat candidatii nu au intrunit numarul de voturi cerut de lege. Legea 73/1993, legea Consiliului Legislativ, prevede ca numirea presedintelui si a presedintilor de sectii se face cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor, mai precizeaza Dan Barna.