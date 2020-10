PNL si USR au rupt negocierile la Timisoara. Liberalii s-au razgandit cu cinci minute inainte de conferinta de presa

"Si cu cinci minute inainte sa inchidem acest parteneriat, partenerii nostri potentiali ne-au spus ca nu sunt in masura sa onoreze ceea ce am negociat luni si miercuri. Si asta insemna ca o sa avem un viceprimar de la USR/PLUS si un viceprimar de la PNL si un vicepresedinte (de consiliu judetean - n.r.) de la PNL si unul de la USR/PLUS. Au spus ca au nevoie de timp sa se gandeasca la aceasta solutie, ca propun sa facem asta dupa alegerile parlamentare. Pentru noi este exclus sa continuam o instabilitate politica aici.Timisoara astazi o sa treaca de pragul de trei cazuri COVID (la mie). Eu am nevoie de o stabilitate in Consiliul Local. Cred ca si in Consiliul Judetean avem nevoie de o stabilitate. Si pentru noi orice solutie care nu include si un acord comun despre functiile executive nu este o solutie buna pentru timisoreni si timiseni.Din acest motiv, aceste negocieri nu au fost duse la un bun sfarsit. Noi acum o sa trebuiasca sa analizam situatia si intr-un timp cat mai rapid sa ajungem la o stabilitate in CL si CJT, a afirmat primarul ales al Timisoarei", a spus Dominic Fritz.El a spus ca ii pare foarte rau pentru aceasta situatie, care este total neasteptata pentru USR-PLUS."Pana acum jumatate de ora aveam scos deja pixul sa semnam acest acord agreat in ultimele zile. Si imi pare rau ca nu am vesti mai bune. Dar responsabilitatea pe care noi o simtim pentru timisoreni si timiseni cu siguranta ne va duce la o buna solutie si stabilitate", a declarat Fritz.El a precizat ca fusese agreat cu PNL un text de parteneriat de trei pagini si un comunicat de presa, in care era mentionat clar ca USR-PLUS si PNL vor avea cate un viceprimar si un vicepresedinte la CJ, iar cerinta de ultim moment a liberalilor a fost sa fie taiata din document aceasta fraza si sa se inteleaga dupa alegerile parlamentare cine va fi viceprimar sau vicepresedinte. El a spus ca este exclus asa ceva, pentru ca vrea ca de saptamana viitoare sa aiba echipe stabile in Primaria Timisoara si in Consiliul Judetean.Dominic Fritz a dat inclusiv un ultimatum PNL, care ar trebui sa ia o decizie pana cel tarziu luni seara. "Domnul Alin Nica trebuie sa decida ce fel de politica vrea sa faca, politica de scandal intre Guvern si Parlament sau o politica pentru binele timisenilor si timisorenilor.Dl Nica, aveti termen pana luni seara sa luati o decizie. Sfatul meu este sa cantariti atent situatia epidemiei de COVID-19 si voturile cetatenilor si sa hotarati in functie de interesele timisorenilor si timisenilor, nu de indemnurile la razboi de la Bucuresti", a scris primarul Dominic Fritz pe Facebook Noul presedinte al CJ Timis si al PNL Timis, Alin Nica, sustine ca totul a pornit de la declaratiile facute in ultimele zile de deputatul USR de Timis, Catalin Drula, declaratii care "au subminat negocierile"."Cred ca am ajuns la un acord cu privire la programul de guvernare atat din Primaria Timisoara, cat si din Consiliul Judetean Timis. Am ajuns la un acord sa sprijinim programul USR din Primaria Timisoara si sa completam acel program cu proiectele incepute de administratia liberala. Si in ceea ce priveste CJ, partenerii nostri sa sprijine programul nostru de guvernare locala si cu cateva aditii din programul Aliantei USR/PLUS.Ceea ce a subminat practic negocierile au fost recentele declaratii ale chiar unui membru din comisia de negociere, pe care colegii mei, ieri, in sedinta BPJ, au considerat a fi inacceptabile. Si care submineaza increderea noastra ca partenerii nostri pot fi loiali in cele doua institutii", a spus Nica.Declaratiile lui Catalin Drula care i-ar fi inflamat pe liberali, potrivit tion.ro:"Am vazut ca alte partide au inceput deja campania murdara impotriva noastra. E normal cumva, pentru ca ceea ce facem noi de patru ani schimba clasa politica si lor le e frica de asta. Pe noi ne preocupa doar cum sa facem lucruri bune pentru comunitate, pe ei ii preocupa doar sa isi pastreze functiile si privilegiile pe care le-au avut timp de 30 de ani. Asta este o diferenta fundamentala si nu, nu ne plac. Da, acolo unde trebuie, pe proiecte, vom face aliante punctuale politice, dar, dincolo de asta, nu vom uita niciodata ca noi reprezentam ceva mai mult. Reprezentam interesul cetatenilor si facem asta pentru voi si impreuna cu voi, nu pentru noi", a spus Catalin Drula.