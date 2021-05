Planul National de Redresare si Rezilienta va fi facut public integral in 2 iunie

El mentioneaza ca, in urma dialogului cu opozitia, va fi facut mai clar in PNRR principiul distribuirii echitabile geografic a fondurilor."Guvernul Romaniei a prezentat astazi in Parlament situatia la zi a negocierilor pentru Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Bugetul pe componente si reformele asumate reflecta situatia de astazi, 26 mai. Dialogul politic cu reprezentantii opozitiei parlamentare a inclus prezentarea acestor detalii si clarificarea unor aspecte ridicate de opozitie. In urma acestui dialog, vom face mai clar in PNRR principiul distribuirii echitabile geografic a fondurilor, principiul descentralizarii si rolul autoritatilor locale, acolo unde este cazul. De asemenea, vor fi clarificate rolul mecanismului de coordonare interministeriala precum si instituirea unui comitet public de monitorizare a PNRR unde vom invita partenerii sociali si societatea civila", afirma ministrul proiectelor europene Cristian Ghinea El precizeaza ca prezentarea pentru prima oara a componentelor PNRR in Comisia de Afaceri Europene, in data de 9 martie, accesul opozitiei la documente de lucru si prezentarea in plen a unor negocieri inca deschise reprezinta o dovada de deschidere din partea Guvernului pentru a constitui un plan national cu baze consensuale."Ne aflam in ultimele zile de consultari cu Comisia Europeana inainte de depunerea oficiala, diseara avem programata o videoconferinta cu premierul Florin Citu si vicepresedintele Comisiei Europene, Margrethe Vestager, joi si vineri avem programate negocieri tehnice pe clarificarea etichetarii investitiilor verzi si a celor digitale. Bugetul prezentat public astazi poate suferi ajustari in urma acestor negocieri pe etichetarea investitiilor", anunta ministrul.Programul de definitivare si comunicare a PNRR este urmatorul:27-28 mai: negocieri tehnice cu Comisia28-30 mai: definitivarea textului, tinand cont de ultimele negocieri31 mai: depunerea oficiala a PNRR in sistemul informatic al CE. Se vor depune 30 de documente separate, cate unul pentru fiecare capitol transversal si pentru fiecare componenta.1 iunie: reunirea textelor intr-un format pentru publicare2 iunie: publicarea integrala si prezentarea PNRR catre publicul larg si jurnalisti."Am luat decizia de a publica intreg planul Romaniei, vom fi printre putinele state membre UE care publica intregul document", conchide Ghinea.