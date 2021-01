VIDEO Podul de peste Dunare de la Braila: inginerii se pregatesc pentru suspendarea celor 81.000 de kilometri de cabluri

81.000 de kilometri de cabluri

Constructia podului de la Braila

Pe santierul podului de la Braila sunt patru platforme pentru depozitarea cablului principal, unde au ajuns 3.000 de bobine din cele 3.500. In total, bobinele cantaresc circa 7.500 de tone de otel galvanizat, a explicat administratorul responsabil pentru organizarea santierului de la Jijila, Madalin Chirnoag, intr-o filmare publicata de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pe Facebook In total, cele doua cabluri principale vor avea 81.000 de kilometri, au precizat specialistii. Cablul principal este alcatuit din 16 toroane, intre cele doua turnuri, pe de malurile Jijilei si Brailei. Intre masivele de ancoraj si turn, cablul va fi alcatuit din 18 toroane. Fiecare toron are in compozitie 544 de cabluri. Astfel, diametrul total al cablului principal va fi de 0,6 metri.Dupa finalizarea turnurilor va fi amplasata schela cablurilor, care va lega malul Jijila si malul Braila, la o inaltime de aproximativ 200 de metri. Vor fi legate intre masive de ancoraj, vor trece pe deasupra turnurilor si vor traversa Dunarea.Ministrul Transporturilor, Catalin Drula , a declarat in cadrul unui interviu pentru HotNews.ro, ca podul de peste Dunare de la Braila, "Golden Gate"-ul Romaniei,, pentru ca drumurile noi de conexiune "au fost lasate de izbeliste" si nu vor fi gata la timp.Lucrarile la podul suspendat de la Braila, cel mai mare proiect de infrastructura din Romania ultimilor trei decenii si al treilea din Europa, se apropie de inaltimea maxima, pilonii trecand de 185, respectiv 160 de metri.Podul suspendat de la Braila are o lungime totala de 1,97 kilometri, iar deschiderea centrala este de 1,12 kilometri. Cele doua turnuri, cate unul pe fiecare mal, vor avea o inaltime de 192,64 metri, devenind, astfel, cele mai inalte constructii din Romania.Anul acesta, japonezii de la IHI incep suspendarea cablurilor pe care se va sprijini tablierul metalic.Lucrarile realizate de asociatia de constructori formata din italienii de la Astaldi si japonezii de la IHI Infrastructure System ar trebui sa fie gata in decembrie 2022.Proiectul prevede si constructia a 23,4 kilometri de drum expres pentru a conecta podul si are doua sectiuni: drumul principal Braila - Jijila, cu 19 kilometri si drumul de legatura cu DN22 Smardan - Macin, care are 4,3 kilometri. Proiectul valoreaza 1,99 miliarde de lei, fara TVA, fiind cel mai scump proiect de infrastructura din Romania.Ordinul de incepere a lucrarilor s-a emis doar pentru o sectiune din cele cinci, adica pe sectiunea a doua, pe podul suspendat. In septembrie 2020 s-a emis hotararea de guvern pentru expropieri suplimentare, iar in noiembrie s-a emis decizia de expropiere si s-au aprobat proiectele tehnice de executie aferente relocarilor liniilor electrice si telecomunicatiilor.