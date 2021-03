Politia Capitalei a retinut doi falsi stomatologi, dupa ce au lucrat patru ani cu zeci de pacienti

Retinerea celor doi a fost dispusa, in urma perchezitiilor care au avut loc marti la sediul cabinetului stomatologic neautorizat, intr-un dosar penal in care sunt efectuate cercetari pentru savarsirea infractiunilor de inselaciune, exercitare fara drept a unei profesii sau activitati, vatamare corporala din culpa, fals material in inscrisuri oficiale, falsificarea de instrumente oficiale si folosirea instrumentelor false.CITESTE SI: Impuscaturi in plina strada in Sectorul 1 al Capitalei, unde o femeie si-a gasit masina ciuruita. Trupele antitero il cauta pe autor "Din probatoriul administrat a rezultat presupunerea rezonabila ca, fara a avea drept de libera practica, o femeie si un barbat ar fi exercitat, in perioada 2017 - 2021, intr-un cabinet stomatologic neautorizat din Bucuresti, profesia de medic stomatolog. Astfel ar fi indus in eroare pacientii, fiind produse vatamari corporale, precum si un prejudiciu de aproximativ 60.000 de lei", a precizat un comunicat al DGPMB.