Politia a verificat transportatorii de marfa si de persoane din Capitala. Au fost retinute 16 certificate de inmatriculare

"In perioada 20-26.07.2020 a.c., sunt organizate activitati de control in trafic, la nivel national, sub egida Organizatiilor Politiilor Rutiere din Europa (ROAD POL).In acest context, la nivelul Brigazii Rutiere, s-a desfasurat actiunea Truck&Bus, in cadrul caruia politistii rutieri au verificat urmatoarele tipuri de autovehicule:-cele destinate transportului public de persoane cu capacitatea de transport mai mare de 8+1locuri;-cele destinate transportului de marfa cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone", a transmis Brigada de Politie Rutiera a Capitalei.Astfel, luni, 20 iulie, in cateva ora, au fost date zeci de amenzi, pe strazile Bucurestiului."In intervalul orar 07.00-13.00, politistii Brigazii Rutiere, au aplicat 67 sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 35.000 lei dupa cum urmeaza:* 8-OG 37/2007, privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto;* 24 transport marfa( 2-HG 1373/2008, 6-OG 37/2007, 16-OUG 195/2002);In cadrul actiunii au fost constatate 2 infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice:> 1 dosar penal pentru permis necorespunzator categoriei;> 1 dosar penal pentru conducere a unui autovehicul pe drumurile publice sub influenta bauturilor alcoolice;De asemenea, au fost retinute 16 certificate de inmatriculare (7 transport marfa), pentru deficiente tehnicesi 1 permis de conducere in vederea suspendarii dreptului de a conduce pentru 90 zile, pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana care efectueaza transport de marfa, sub influenta bauturilor bauturilor alcoolice (0,08 mg/l alcool pur in aerul expirat)", a mai transmis politia.Printre cei sanctionati se afla si un barbat de 34 de ani care conducea o un autovehicul destinat transportului de marfa si la care etilotestul politiei a aratat o concentratie de 0,74 mg/l alcool pur in aerul expirat.Un alt barbat de 52 de ani a fost prins conducand un autovehicul fara sa aiba permis corespunzator categoriei respective, iar un altul nu a respectat timpii de odihna si avea placute de inmatriculare neconforme.