Politia ancheteaza cazul unei femei din Craiova, care ar fi cazut de la etajul doi. A fost intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, politisti din cadrul Sectiei 3 Politie Craiova au fost sesizati duminica, cu privire la faptul ca, in dreptul unui bloc din cartierul Valea Rosie, din Craiova, a fost gasita o femeie decedata."Politistii care s-au deplasat la fata locului au stabilit identitatea persoanei in cauza, fiind vorba despre o femeie de 56 de ani, din Craiova. De asemenea, din primele verificari efectuate, politistii au stabilit faptul ca aceasta ar fi cazut de la etajul doi al unui bloc din zona respectiva", a transmis IPJ Dolj.La fata locului au fost prezente si echipaje medicale, care din pacate nu au mai putut face nimic pentru salvarea femeii.Femeia respectiva locuia la niste rude in blocul respectiv. Politistii au deschis o ancheta si fac acum cercetari pentru a se lamuri cu exactitate imprejurarile in care s-a produs acest eveniment , fiind intocmit un dosar penal pentru ucidere din culpa.