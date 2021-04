Seful Serviciului Omoruri: Ne-am sesizat din oficiu in legatura cu incidentul de la Unitatea mobila de la 'Victor Babes'

"In jurul orei 19,30, Serviciul Omoruri s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul ca trei pacienti internati in Unitatea mobila amplasata in curtea Spitalului 'Victor Babes' au decedat. In interiorul acestei Unitati mobile au fost descoperite cadavrele a trei femei, in varsta de 84, 74, respectiv 63 de ani", a precizat Marian Mihoci.Potrivit acestuia, nu a existat niciun apel la 112 care sa sesizeze Serviciul Omoruri despre incident, care s-a produs in jurul orei 17,00 - 17,30."Din primele date a rezultat ca ventilatoarele montate in aceasta Unitate de Terapie Intensiva Mobila au suferit o disfunctionalitate, in sensul ca alimentarea cu oxigen a fost intrerupta. (...) Concluziile preliminare ale necropsiei au fost de insuficienta respiratorie acuta", a spus Mihoci.El a adaugat ca au fost audiate in cauza, pana in acest moment, 15 persoane, atat personal medical, cat si personal tehnic.De asemenea, au fost ridicate mai multe documente, precum si imaginile de pe camerele de supraveghere instalate in interior."O prima ipoteza ar fi aceasta presiune marita in cadrul instalatiei de oxigen, dar nu stim ce a cauzat, luam in calcul toate ipotezele, atat o eroare umana, cat si o defectiune tehnica", a afirmat seful Serviciului Omoruri.