Monstrul care si-a batut fiica cu bata de baseball, cautat de Politie. Trimis in judecata pentru tentativa de omor, a fost lasat liber

Barbatul a sustinut ca a lovit-o pentru ca adolescenta i-ar fi facut avansuri sexuale, iar magistratii l-au crezut. O judecatoare l-a pus in libertate in timpul procesului, iar ulterior Sebestyen David a disparut.Pe 9 februarie, Tribunalul Mures a emis pe numele lui David un mandat de executare a 9 ani si 4 luni de inchisoare pentru infractiunea de tentativa de omor, iar acum barbatul este dat in urmarire generala.Fata a intrat la liceu cu cea mai mare medie si a terminat primul semestru al clasei a IX-a cu media 9,64, participand si la olimpiade, potrivit Libertatea.ro "Un copil de 15 ani, cu o constitutie miniona , o greutate de 40 kg si o anemie secundara severa, care a fost lovit in mod repetat cu obiecte contondente apte de a cauza decesul - bata de baseball si un obiect liniar din aluminiu (poloboc) - loviturile fiind aplicate cu o intensitate mare, intr-un numar foarte mare si in toate zonele corpului", scrie despre adolescenta judecatoarea de la tribunal, in motivarea deciziei sale, potrivit sursei citate.Membrii comisiei medico-legale, care au facut o expertiza, au spus ca are o inteligenta peste medie.Judecatorii au spus ca, la o zi dupa bataie , fata avea rani si vanatai pe intregul corp, iar bratele ii erau tumefiate.In 2018, adolescenta a sunat la 112, spunand ca este batuta. Imediat dupa ce a ajuns la spital, a intrat in coma. A stat 11 zile la reanimare si a fost operata de trei ori."A lovit-o de mii de ori. Ea s-a aparat, a pus bratele in dreptul capului si i-au fost, pur si simplu, zdrobite. In toata cariera mea nu am mai vazut asemenea leziuni la un copil", i-a marturisit unul dintre medici tatalui biologic.Sebestyen David a sustinut ca fata l-a provocat , ca i-a spus ca il iubeste si ca doreste sa intretina relatii sexuale cu el.Adolescenta, care statea cu agresorul in casa de cand avea doi ani, a declarat ulterior ca a inceput sa o bata de cand avea 14 ani, lucrurile degenerand cand a intrat la liceu, perioada in care mama ei a plecat la munca in Germania si a ramas acasa doar cu tatal vitreg si cu sora mai mica.Tatal vitreg, sotia lui si doi prieteni de familie de-ai lor au declarat insa la proces ca, in seara cu pricina, fata ar fi spus ca le uraste pe mama ei si pe sora cea mica, pentru ca e indragostita de tatal ei vitreg si, din cauza lor, nu poate fi impreuna cu el.Magistratii au considerat ca fata ascunde motivul real al agresiunii. Judecatorii de la Curtea de Apel Targu Mures, Ioan Garbulet si Andreea Sescu, au considerat veridica explicatia tatalui vitreg, subliniind ca el, un om "trecut de prima tinerete", a avut o reactie "de o ferocitate iesita din comun, la niste vorbe ale unei minore care pot fi puse pe seama imaturitatii varstei".La 14 mai 2018, Sebestyen David a fost trimis in judecata, pentru tentativa de omor calificat si rele tratamente aplicate minorului. Procesul pe fond a durat aproape 2 ani, timp in care David "a dat dovada de un comportament coleric, extrem de impulsiv, autoritar, incontrolabil, chiar si fata de instanta , in ciuda avertizarilor repetate", spune judecatoarea Hurdugaci, in motivarea deciziei sale.In mai 2019, judecatoarea a dispus ca David sa iasa din arestul preventiv si sa fie pus sub control judiciar. O luna mai tarziu, a dispus si revocarea controlului judiciar.La 29 iunie 2020, instanta l-a condamnat la 9 ani si 4 luni de inchisoare. Judecatoarea spune ca s-a orientat spre "pedepse indreptate inspre minimul special", tinand cont, printre altele, si de faptul ca, atunci cand a comis tentativa de omor, Sebestyen David "se afla intr-o stare psihica marcata de declaratia de dragoste a fiicei vitrege, ce i-a diminuat, intr-un fel, capacitatea de autoreflectie".Procesul in apel a inceput in august 2020, dar David n-a mai venit la niciun termen. La 9 februarie 2021, Curtea de Apel Targu Mures a dat verdictul final si i-a mentinut condamnarea, insa agresorul era plecat de mult din tara. Dupa emiterea mandatului de executare a pedepsei, Politia Romana l-a dat in urmarire generala.