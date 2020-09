Politia de Frontiera va fi dotata cu 50 de autospeciale de supraveghere cu sisteme de detectare a persoanelor

Primul lot, format din 26 mijloace de mobilitate terestra, va intra in dotarea Politiei de Frontiera Romane pana la finele lunii septembrie, urmand ca, pana la sfarsitul anului, sa fie receptionat si urmatorul lot de 24 de autovehicule, precizeaza sambata Ministerul Afacerilor Interne (MAI) intr-un comunicat, citat de Agerpres.Potrivit sursei citate, autovehiculele sunt destinate misiunilor de supraveghere a frontierei terestre, pentru combaterea si prevenirea migratiei ilegale, respectiv a contrabandei cu produse accizabile, reusindu-se astfel un control mai eficient al fenomenului infractional transfrontalier si asigura conditii moderne de lucru pentru echipaj, deplasare rapida si interventie oportuna in cazul producerii unor evenimente de frontiera Autospecialele de supraveghere sunt destinate spre a fi folosite de catre structurile operative in zone cu teren neamenajat sau greu accesibil, avand o multitudine de caracteristici tehnice de inalta performanta, printre care se regasesc cele referitoare la detectia tintei (identificarea acesteia) de la o distanta de 7 km si recunoasterea persoanelor de la o distanta de 4 km.Fiecare autovehicul este dotat cu mijloace tehnice specifice, respectiv: sisteme de comunicatii mobile, proiectoare portabile, sistem de supraveghere perimetral, baterie suplimentara, autonomie extinsa-rezervor de combustibil marit (95 l) etc.Aparatura de observare a autospecialei este compusa din camera cu termoviziune, camera de vedere pe timp de zi color, telemetru laser si sistem de pozitionare GPS.Implementarea acestui proiect la nivelul Politiei de Frontiera se inscrie in prioritatile conducerii MAI de a asigura tehnica, echipamente de protectie si mijloace auto moderne pentru structurile operative ale MAI.Luna aceasta, 26 de astfel de autospeciale vor intra in dotarea Politiei de Frontiera, urmand ca pana la sfarsitul anului sa fie achizitionate inca 24. Achizitia a fost facuta din fonduri europene nerambursabile.