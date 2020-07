Politia spune ca salopetele, despre care toata lumea crede ca seamana cu cele ale angajatilor de la salubritate, sunt de doi ani in dotare

Sindicatele spun ca nu au fost consultate

Vela: O sa vedeti cum vor arata politistii din strada

"Aceasta nu este nici uniforma veche, nici cea noua, nici cea viitoare a Politiei Romane.Este doar echipamentul de protectie aflat de 2 ani in dotarea colegilor criminalisti din Inspectoratul de Politie Judetean Constanta, care se foloseste in momentul in care acestia efectueaza cercetarea la fata locului, pentru protectia proprie", se arata intr-o postare pe pagina de Facebook a Politiei Romane.Reactia institutiei vine dupa ce, in ultimele zile, in mediul online au aparut imagini cu politisti imbracati in salopete de culoarea albastra asemanatoare cu cea de pe masinile inscriptionate dupa modelul celor din Germania Noul autocolant poate face masina de politie vizibila de la 500 de metri, nu 200-300 de metri cum era pana acum. O alta diferenta - nu vor mai avea indicativ, ci sigla Politiei Romane.Asa arata o geaca de politie prezentata de ministrul de Interne german in anul 2017Sindicatele din Politie au atras atentia ca nu au fost consultate in alegerea uniformei."Ministrul Afacerilor Interne a anuntat public, recent, ca vrea "rebranduirea" Politiei Romane, la nivel logistic, si a dispus, deja, din cate vedem cu totii, masuri concrete in acest sens. Mass-media si retelele sociale vehiculeaza intens imagini cu "noile" uniforme si masini (inscriptionate in albastru-galben), despre care nu stim ce reprezinta: un proiect pus deja in aplicare, printr-un Ordin de ministru, sau doar un experiment-pilot, care vrea sa completeze in viteza prevederi legale in domeniu, fara consultarea organizatiei sindicale reprezentative?", se arata intr-un comunicat al Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC)Reamintim ca modelele/culorile echipamentelor, gradelor, legitimatiilor, insignelor etc. sunt reglementate prin "HG nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, insemnelor distinctive, insignei si documentului de legitimare pentru politisti - republicata si actualizata"."Noi nu avem cunostinta despre vreun alt act normativ, emis intre timp, referitor la chestiunea in discutie. Tocmai de aceea, inca din data de 29 iunie a.c., ne-am adresat, in scris, MAI, pe tema in cauza, dar am primit raspuns oficial doar de la Politia de Frontiera, care confirma existenta grupului de lucru constituit in scopul intocmirii unui studiu vizand modificarea uniformei in cadrul acestei structuri", mai spun sindicalistii.Inca nu stim daca aceasta este uniforma despre care se vorbeste. Ministrul Marcel Vela a lasat sa se inteleaga doar ca Politia Nationala nu va mai putea fi confundata cu Politia Locala."O sa vedeti, cat de curand, ca politistii vor arata altfel in strada. O redefinire a Politiei, o delimitare clara a competentelor, inseamna o adevarata reforma", a declarat, in urma cu o saptamana, ministul Marcel Vela pentru Observator.tv Ministrul a mai vorbit si despre alte dotari."Vom achizitiona si armament nou, de ultima generatie. Vom inlocui celebrele pistoale Carpati din '74 care, de-a lungul timpului, nu au fost schimbate si se intampla si incidente sau chiar accidente. In paralel, pentru interventii graduale, o sa achizitionam si bastoane cu socuri electrice.Acum, in aceasta perioada de pandemie, o sa dotam politistii si cu casti cu vizeta pentru a-i proteja. Vor fi in teritoriu unele dotari care tin de uniforma, ca si veste sau alte mijloace de protectie. Vom avea camere de luat vederi care inregistreaza si audio si video, orice interactiune intre politist si cetatean. Camerele de luat vederi le-am achizitionat, pentru pistoale am semnat contractul. O sa vedeti cat de curand ca politistii vor arata altfel. Vom continua pentru ca uitati ce se intampla. Este o necesitate pentru toata lumea", a mai spus Vela.