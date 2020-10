Un politician din Calarasi, trimis in judecata de DNA si achitat in prima instanta, ales vicepresedinte al Consiliului Judetean Prahova

Consiliul Judetean Prahova, reunit luni in sedinta de urgenta, a ales vicepresedintii acestui for, in care majoritatea a fost obtinuta, ca urmare a alegerilor din 27 septembrie, de alianta PNL- USR -PLUS. Cei doi vicepresedinti sunt Dumitru Tudone (PNL) si Cristian Apostol (USR-PLUS).Unul dintre cei doi vicepresedinti al CJ Prahova, Dumitru Tudone, a fost secretar general al Consiliului Judetean Calarasi si si-a facut mutatie in judetul Prahova, pentru a candida la alegerile locale pe listele filialei judetene a PNL. Tot in politica din Calarasi s-a facut remarcat, de altfel, presedintele ales al CJ Prahova, Iulian Dumitrescu (PNL), care a fost parlamentar ales in Calarasi si despre care presa a relatat ca a avut afaceri cu autoritati publice din acest judet. Dumitru Tudone este cunoscut drept un apropiat al lui Dumitrescu."Multumesc mult si domnului presedinte pentru increderea acordata precum si consilierilor judeteni pentru votul de incredere acordat. Sa speram ca pe acest mandat vom dezvolta judetul Prahova" a spus Tudone dupa ce a fost votat la conducerea institutiei din Prahova.Dumitru Tudone a primit voturile a 33 dintre cei 34 de consilieri prezenti la sedinta, ceea ce inseamna ca reprezentantii tuturor partidelor cu mandate in CJ Prahova l-au votat.Intrebat cum comenteaza faptul ca cel putin trei dintre cei patru consilieri ai PSD prezenti la sedinta au votat pentru ca Dumitru Tudone sa fie vicepresedinte al CJ Prahova, presedintele PSD Prahova, Bogdan Toader, a declarat pentru News.ro: Tudone "a fost o singura propunere si mi se pare normal sa voteze pentru ca orice opozitie trebuie sa fie una constructiva".Toader, care este si consilier judetean si care a condus CJ Prahova in ultimii patru ani, pierzand alegerile pentru inca un mandat, a precizat ca nu a participat la sedinta de urgenta in care au fost alesi vicepresedintii forului intrucat nu a "vazut unde este urgenta".Numele lui Dumitru Tudone apare si intr-un dosar instrumentat de DNA, trimis in instanta in septembrie 2016. Tudone a fost deferit justitiei alaturi de primarul de la acel moment al orasului Fundulea, Dorel Dorobantu, de prefectul de la acea vreme al judetului Calarasi, Jenel Serban si de alte persoane cu functii in institutii publice, inclusiv sapte primari din judet, intr-un dosar care viza scoaterea din patrimoniul statului a aproape 2000 de hectare de teren aflat in administrarea Institutului National de Cercetare si Dezvoltare Agricola Fundulea (I.N.C.D.A. Fundulea), in vederea punerii in posesie a unor persoane desi sustin procurorii DNA, prevederile privind reconstituirea dreptului de proprietate "nu erau aplicabile terenurilor aflate in administrarea institutelor de cercetare agricola"."Prin acest demers, s-a produs o paguba in dauna patrimoniului statului, constand in diminuarea acestuia cu terenul dezafectat din domeniul public, in cuantum de 3.771.012 euro, concomitent cu prejudicierea I.N.C.D.A. Fundulea cu suma de 8.632.940 lei, reprezentand lipsa de folosinta a terenului. In aceasta modalitate au fost obtinute foloase necuvenite pentru persoanele care au fost puse in posesie cu suprafetele de teren respective, avand o valoare mult mai mare decat cele la care erau indreptatite, daca reglementarile legale ar fi fost respectate. Ministerul Finantelor Publice s-a constituit parte civila in cauza, solicitand plata sumei reprezentand contravaloarea bunurilor imobile si acordarea despagubirilor banesti pentru folosul de care a fost lipsit statul roman, iar I.N.C.D.A. Fundulea s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 8.632.940 lei constand in lipsa de folosinta a terenului" transmitea DNA la momentul trimiterii dosarului.ca.yre instanta de judecata.Tribunalul Calarasi a decis, in februarie 2020 achitarea inculpatilor pentru infractiunea de abuz in serviciu asimilat infractiunilor de coruptie si a lasat nesolutionata actiunea civila formulata de catre Statul Roman, prin Ministerul Finantelor Publice si Institutul National de Cercetare - Dezvoltare Agricola Fundulea.Procesul se afla in faza de apel, la Curtea de Apel Bucuresti, iar urmatorul termen a fost stabilit pentru 20 noiembrie.