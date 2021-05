Sofer din Maramures urmarit de Politie peste 30 de kilometri. Agentii au tras trei focuri de arma pentru a opri masina VIDEO

Un agent a tras trei focuri, unul in plan vertical si doua catre pneurile masinii. La volanul autoturismului se afla un barbat fara permis si care bause."Politistii din Viseu de Sus au efectuat semnal regulamentar de oprire a unui autoturism, avand directia de mers Viseu de Sus spre Moisei. Conducatorul auto nu a respectat semnalele politistilor, continuandu-si deplasarea cu viteza marita. Politistii au urmarit autoturismul in cauza, folosind semnalele acustice si luminoase, pe o distanta de aproximativ 30 km, pana in zona Complex Turistic din Borsa", a transmis, joi, IPJ Maramures.Sursa citata a precizat ca, la un moment dat, conducatorul autoturismului ar fi franat brusc, iar, in urma unui viraj la stanga, a intrat in coliziune cu autospeciala de politie Unul dintre politistii aflati in autospeciala a folosit armamentul din dotare, efectuand un foc de avertisment in plan vertical, dupa care doua focuri asupra pneurilor autoturismului. In urma verificarilor efectuate de politisti, s-a constatat ca, la volanul autoturismului, se afla un barbat de 65 ani din Borsa, care nu detine dreptul de a conduce", a mai transmis Politia.Conducatorul masinii avea o concentratie de 0,37 mg/l alcool pur in aerul expirat In urma evenimentului, a rezultat atat avarierea autospecialei, cat si a autoturismului.In cauza, politistii au intocmit dosar penal, sub aspectul comiterii infractiunii de conducere a unui vehicul fara permis de conducere.