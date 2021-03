Politist din Vaslui aflat in misiune, lasat fara permis pentru ca a depasit linia continua. Explicatia sefilor Politiei

Politistul transporta cu o autospeciala o persoana retinuta ce urma sa fie prezentata in fata instantei in municipiul Barlad si a fost lasat fara permis de conducere pentru 30 de zile, dupa ce ar fi efectuat o depasire neregulamentara.Potrivit reprezentantilor IPJ Vaslui, autospeciala condusa de politistul sanctionat nu circula in regim prioritar."Colegul nostru se afla in timpul serviciului, dar nu circula in regim prioritar, neavand in functiune semnalele acustice si luminoase. El a fost sanctionat contraventional, iar complementar s-a luat masura suspendarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 30 de zile", a declarat, luni, purtatorul de cuvant al IPJ Vaslui, Bogdan Gheorghita.Dupa acest incident, politistul si-a continuat deplasarea la Barlad.