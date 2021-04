Unul dintre politistii implicati in cazul argeseanului mort prin sufocare avea antecedente. A furat banii unui batran inselat prin metoda accidentul

In 2018, Daniel Draghici era elev la Scoala de Politie din Campina. A fost prezentat ca un erou dupa ce a recuperat circa 20.000 de lei pe care un batran i-a pierdut, fiind pacalit prin metoda accidentul.Cateva luni mai tarziu a devenit principalul suspect in ancheta cu pricina, fiind dat de gol de achizitiile facute la cateva zile dupa flagrant , potrivit Adevarul.ro Daniel Draghici l-a urmarit pe barbatul care a luat plicul cu bani de la batran, l-a imobilizat si l-a predat politiei. Cu toate acestea, batranul a declarat ca a primit doar 21.800 de lei, nu 30.000 cat erau in plic.Anchetatorii au descoperit ca Daniel Draghici pastrase 8.000 de lei, bani din care si-a luat inclusiv un laptop. Tanarul politist i-ar fi restituit banii batranului in toamna lui 2018, incidentul solutionandu-se pe cale amiabila, potrivit sursei citate.Mai mult, dupa incident a ajuns la Politia Tandarei , din judetul Ialomita, unde a amendat de doua ori un jandarm aflat in misiune, astfel ca a fost sanctionat cu taierea a 20% din salariu.