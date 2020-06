Premiera in Justitie: Un politist a fost condamnat la 10 luni de inchisoare cu suspendare pentru ca a batut un "parcagiu" in sectia de politie

Sentinta

Ziare.

com

Este pentru prima data cand se intampla asa ceva in justitia romana, cu toate ca au mai fost semnalate astfel de agresiuni din partea politistilor. Cazurile dureaza ani de zile si, eventual, ajung la CEDO . In acest caz, victima, G.D., a fost amendata si apoi batuta in Sectia de politie nr.17, in iarna anului 2015. Condamnarea politistului a fost inregistrata prin hotararea pronuntata la 18 iunie 2020 de Judecatoria sectorului 5 Bucuresti, potrivit unui comunicat al Asociatiei pentru Apararea Drepturilor Omului in Romania - Comitetul Helsinki (APADOR- CH).In seara incidentului, in 2015, G.D. se afla in zona Palatului CEC, de pe Calea Victoriei. Acesta isi castiga banii fiind "parcagiu", avand si un grad de handicap si nicio sursa de venit. Un echipaj de politie l-a legitimat si amendat cu 200 de lei pentru ca "a apelat in repetate randuri la mila conducatorilor auto desi este apt de munca" (art. 2 din Legea nr. 61/1991).Ulterior, a fost transportat la sectia nr. 17, unde unul dintre politisti l-a batut pentru ca, potrivit sursei citate, "victima i-a spus ca il va reclama daca se poarta abuziv".G.D. sustine ca a fost batut cu bastonul si ca a fost dus la IML de doi reprezentanti ai Asociatiei Carusel, unde a primit un certificat medico legal care atesta ca a fost lovit cu un corp dur si ca necesita 3-4 zile de ingrijiri medicale."In incheierea facuta de judecatorul de camera preliminara din februarie 2019, sunt enumerate cateva elemente flagrante din dosar, dar trecute cu vederea de procurorii care cereau din nou clasarea cazului:-Politistul acuzat de agresiune a refuzat testul poligraf, pe motiv ca ar fi emotiv. Atat el cat si colegul sau, martor, au refuzat si confruntarea cu victima;-Ancheta a fost efectuata de o structura a politiei care avea sediul in aceeasi sectie cu politistul acuzat;-Registrul de intrare in Sectia 17, care contine data si ora in care victima a fost adusa la sectie, pare falsificat, filele de la dosar continand scrisuri diferite si inregistrari contradictorii, ceea ce necesita o ancheta atenta a procurorulu;-Tot din registrul de intrari reiese ca in sectie ar fi trebuit sa fie in ziua aia si alti politisti decat cei enumerati de seful de sectie, deci s-ar impune si audierea acestora", conform APADOR- CH.Judecatorul mentioneaza ca agentii statului sunt obligati sa faca o ancheta efectiva a cazului. Dupa a treia plangere facuta, dosarul a ajuns in instanta , iar hotararea pronuntata la 18 iunie 2020 il condamna pe A. S. la 10 luni de inchisoare cu suspendare, o perioada de supraveghere de doi ani, 60 de zile de munca in folosul comunitatii si interdictia de a mai ocupa functii publice sau de a mai fi politist."In misiunea APADOR-CH se regaseste si sustinerea cetatenilor ale caror drepturi au fost incalcate, victime ale abuzurilor politiei. In acest caz am fost surprinsa neplacut cand politistul trimis in judecata, prin intermediul avocatului sau, a intrebat victima:. Trist pentru mine, ca avocat, sa constat ca unii politisti asa ne percep, atunci cand ajutam cetatenii sa-si apere drepturile. Solutia aceasta, obtinuta in fond, este pentru mine infrangerea principiului, atat de drag anchetatorilor in astfel de cazuri. Este un semnal bun pentru sistemului juridic romanesc. Atunci cand exista astfel de abuzuri, ele trebuie solutionate in fata instantelor nationale si nu este nevoie de o condamnare a statului roman in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului,"declara avocatul APADOR-CH, Nicoleta Popescu.