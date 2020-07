Politist, despre invitatii la nunta familiei Halep: "Erau aproximativ 250 de oameni pe terasa si 150 care asteptau sa intre"

250 de invitati pe terasa, 150 care asteptau sa intre

Mai exact, potrivit reprezentantilor Politiei, mesele de pe terasa nu erau pozitionate cu respectarea distantei de doi metri, iar numarul invitatilor depasea 50 de persoane, potrivit comunicatului Inspectoratului de Politie Judetean ( IPJ ) Constanta.Autoritatile s-au deplasat la fata locului in urma unui apel la 112, efectuat in jurul orei 20.00.Cand autoritatile au ajuns la fata locului, aproximativ 250 de persoane erau deja pe terasa, iar alte 150 asteptau sa intre, potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Constanta, Cristina Gavrilan."Nu ar fi putut participa un numar de 200 de persoane pentru a fost o nunta, nu vorbim de un eveniment cultural. Evenimentul cultural se poate desfasura cu maxim 500 de persoane. Aici a fost vorba de un eveniment festiv. Invitatii au fost trimisi acasa, nu a opus nimeni rezistenta. S-a deschis dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicire a combaterii bolilor conform articolului 352 din Codul Penal atat pentru administratorul localului respectiv cat si pentru organizator", a declarat Cristina Gavrilan, pentru Ziare.com."Nu inteleg de ce au stricat nunta. Erau 220 de persoane. Eu stiam ca este voie, in aer liber, cu 500 de persoane", a declarat Nicu Terzi, patronul restaurantului, pentru Focuspress Simona Halep nu ar fi participat la nunta verisoarei. Mai mult, a renuntat la turneul WTA de la Palermo din cauza carantinei obligatorii impuse de Italia pentru persoanele care vin din Romania."Noi am aflat cu tristete decizia Nr.2 mondial de a-si anula participarea", a declarat directorul turneului, Oliviero Palma, intr-un comunicat dat publicitatii, potrivit Agerpres Comunicatul integral al IPJ Constanta:"Politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta s-au autosesizat in urma unui apel la 112, efectuat in jurul orei 20.00, cu privire la un eveniment festiv preconizat a avea loc la un restaurant din municipiul Constanta.Astfel, la fata locului s-au deplasat 28 de politisti de ordine publica, investigarea criminalitatii economice, criminalistica si rutiera pentru efectuarea primelor verificari. S-a constantat faptul ca operatorul economic nu respecta masurile de diminuare a impactului riscurilor prevazute de Legea 55/2020, prin faptul ca pe terasa localului respectiv mesele nu erau pozitionate cu respectarea distantei de 2 metri, iar numarul invitatilor depasea 50 de persoane.Totodata, reprezentanti din cadrul Directiei de Sanatate Publica si inspectori de la Protectia Consumatorului fac verificari de specialitate in ceea ce priveste respectarea normelor privind prevenirea raspandirii virusului Covid-19.La fata locului sunt si jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta si politisti locali. In cauza, a fost deschis dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, conform art. 352 din Codul Penal".