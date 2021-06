Un politist din Bihor, la un pas sa provoace o tragedie. I-a dat cu capul de asfalt unui tanar cu care a intrat in conflict

Potrivit ebihoreanul.ro , agentul principal Paul Jula lucreaza la Sectia Rurala de Politie Valea lui Mihai, si petrecuse noaptea in clubul Cris cu un grup de tineri din Chiscau, inclusiv cu victima, Beniamin, care ii este prieten si vecin. Din inregistrare se vede ca intre cei doi s-a iscat o cearta in fata clubului, iar la un moment dat, politistul a tabarat asupra tanarului si l-a trantit la pamant.In cadere, victima s-a lovit puternic la cap si a lesinat. Speriati, martorii au sarit sa il ajute pe Beniamin, care a fost lovit cu pumnii inclusiv cand era inconstient, la pamant.Tanarul lovit de politist a ajuns la spital pentru ingrijiri medicale, iar marti a depus plangere la Politie.Purtatorul de cuvant al Politiei Bihor, comisarul sef Alina Farcuta, a declarat pentru ebihoreanul.ro ca "la nivelul conducerii Inspectoratului de Politie Judetean Bihor nu sunt tolerate astfel de comportamente" si ca sefii institutiei au dispus "efectuarea de verificari prin Biroul Control Intern"."La finalizarea verificarilor, in functie de rezultatul acestora, se vor dispune masurile legale care se impun. Totodata, va asiguram ca oferim tot sprijinul necesar unitatii de parchet competente, respectiv Parchetului de pe langa Judecatoria Beius, care deruleaza ancheta proprie cu privire acest caz", se mai arata in comunicarea Politiei Bihor.