Politist local, acuzat de furt. A "uitat" sa plateasca doua sticle de vin pe care le avea in rucsac

Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Locale, Sorin Trifan, la nivelul instiututiei a fost demarata o ancheta pentru a se stabili daca politistul local, care era in concediu de odihna, a furat din supermarket. La finalul anchetei, daca se va dovedi furtul, barbatul, care este un angajat vechi al Politiei Locale Buzau, va fi concediat.In fapt, barbatul de 48 de ani, angajat vechi al Politiei Locale Locale Buzau, dar care acum era in concediu de odihna, a mers la un supermarket din oras de unde a luat de pe rafturi mai multe bunuri. Omul nu avea cos de cumparaturi. La casa a platit produsele, insa nu si o cutie cu 2 sticle de vin pe care o avea in rucsac.Totul a fost observat de agentul de paza al magazinului, care a alertat Politia.Intrebat de politisti ce s-a intamplat, politistul local a declarat ca nu a vrut sa fure vinul, ci a uitat sa-l scoata din rucsac si sa-l achite la casa.Politia Judeteana a deschis in acest caz un dosar penal pentru furt si continua cercetarile in acest caz.Daca se va demonstra ca barbatul a vrut sa fure vinul, el va fi dat afara din Politia Locala, conform reprezentantilor institutiei.