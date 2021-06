Arest preventiv de 30 de zile pentru noua agenti de politie de la Inmatriculari Auto Timis

Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus punerea in miscare a urmaririi penale fata de 10 inculpati, sub aspectul savarsirii infractiunii de luare de mita in forma continuata, arata un comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Timis, remis, marti, AGERPRES.In fapt, s-a retinut ca in perioada 23 ianuarie - 22 mai, inculpatii, in calitate de functionari publici (agenti de politie ) in cadrul DRPCIV, Compartimentul Inmatriculare si Evidenta Vehiculelor Rutiere Timisoara, in mod repetat si in realizarea aceleiasi rezolutii infractionale, au primit sume de bani cu titlu de mita , in legatura cu indeplinirea unor acte care intrau in indatoririle lor de serviciu, respectiv in scopul de a prelua si elibera in mod preferential (peste rand) documentele pentru inmatricularea de vehicule.Marti, s-a formulat propunere de arestare preventiva cu privire la noua dintre inculpati, aceasta fiind admisa de judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Timis, care a dispus emiterea mandatelor de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile.