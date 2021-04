Mii de politisti si jandarmi vor fi pe strazile Capitalei pe intreaga perioada a minivacantei de Pasti. Ce masuri trebuie sa respecte bucurestenii

De asemenea, peste 800 de politisti actioneaza zilnic pe raza municipiului Bucuresti, iar pentru sarbatoarea Invierii, peste 1.000 de politisti vor fi la datorie" a anuntat Diana Sarca, purtator de cuvant al Politiei Capitalei, intr-o conferinta de presa, conform Libertatea "Vom fi in zonele lacaselor de cult, vom fi si pe traseu pentru a fluidiza zonele unde se vor inregistra aglomerari de persoane. Va rugam sa nu uitati ca deplasarea sa face in grupuri de maxim sase persoane, daca nu fac parte din aceeasi familie", a transmis Diana Sarca."Avem fata de noi si fata de cei dragi noua o mare obligatie, aceea de a pastra in continuare masurile de siguranta, pentru ca suntem in continuare in pandemie si trebuie sa ne asiguram ca toata lumea poarta masca in mod corespunzator si ca, de asemenea, sunt respectate masurile de distantare fizica", a adaugat purtatorul de cuvant al Politiei Capitalei.De asemenea, reprezentantul Jandarmeriei Bucuresti, Alexandru Iacob, a precizat ca peste 1.000 de jandarmi vor actiona in perioada minivacantei de Paste."Cu patrule ecvestre si canine vom fi in parcuri si in zonele de agrement pentru siguranta tuturor cetatenilor. Avem in vedere zonele aglomerate si zonele comerciale unde se pot produce aglomerari de persoane. Suntem si in zona lacaselor de cult unde asiguram masurile de ordine si pe traseele de deplasare. Scopul nostru este acela de a preveni faptele antisociale si nu acela de a sanctiona cetatenii", a transmis Alexandru Iacob.