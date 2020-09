Politistii au depistat inca un barbat suspectat ca a participat la talharia din Sectorul 2. Suspectii au intrat peste proprietar in casa si au sustras bunuri de 13.000 de lei

In continuarea cercetarilor in dosarul de talharie care s-a produs in Sectorul 2, politistii au depistat inca un barbat care a luat parte la comiterea faptei."Politisti ai Serviciului Investigatii Criminale din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au reusit cu sprijinul politistilor din orasul Chitila, depistarea unui al treilea barbat banuit de savarsirea infractiunii de talharie. Acesta a fost retinut de politistii Capitalei in aceasta dupa amiaza si urmeaza sa fie prezentat magistratilor cu propunere legala", a transmis, sambata, Politia Capitalei.Doi barbati care au patruns intr-o locuinta din Sectorul 2, au imobilizat proprietarul sustinand ca sunt politisti si au sustras bunuri in valoare de 13.000 de lei au fost retinuti, vineri, in urma unor perchezitii care au avut loc in Bucuresti si in judetul Ilfov. Magistratii au dispus ulterior arestarea preventiva pentru 30 de zile.